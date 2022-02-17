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Китайский аналитик Чэн Хунган заявил о политическом падении администрации США

  /   Обновлено: 17 февраля 2022 10:48
Политика
Китайский аналитик Чэн Хунган заявил о политическом падении администрации США
flickr.com  /  Sarah Sampsel

Пекин, 17 февраля. США используют западные СМИ, чтобы создать из России образ врага для Европы, заявил китайский аналитик Чэн Хунган.

Американские власти специально раздувают тему обострения ситуации на Украине, чтобы манипулировать безопасностью и стратегическими ресурсами ЕС, отметил эксперт. По его мнению, это свидетельствует о политическом падении администрации Соединенных Штатов.

«США продолжают фабриковать и распространять ложь о «вторжении» России на Украину, используя это как повод для непрерывного усиления вмешательства Вашингтона в ситуацию в Европе, что в полной мере доказывает моральное и политическое падение нынешней администрации», — сказал Хунган.

Ранее сообщалось, что президент Чехии Милош Земан назвал позором заявления американской разведки о скором «нападении» РФ на Украину. Москва на пойдет на подобный шаг, подчеркнул политик.

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