Пекин, 17 февраля. США используют западные СМИ, чтобы создать из России образ врага для Европы, заявил китайский аналитик Чэн Хунган.

Американские власти специально раздувают тему обострения ситуации на Украине, чтобы манипулировать безопасностью и стратегическими ресурсами ЕС, отметил эксперт. По его мнению, это свидетельствует о политическом падении администрации Соединенных Штатов.

«США продолжают фабриковать и распространять ложь о «вторжении» России на Украину, используя это как повод для непрерывного усиления вмешательства Вашингтона в ситуацию в Европе, что в полной мере доказывает моральное и политическое падение нынешней администрации», — сказал Хунган.

Ранее сообщалось, что президент Чехии Милош Земан назвал позором заявления американской разведки о скором «нападении» РФ на Украину. Москва на пойдет на подобный шаг, подчеркнул политик.