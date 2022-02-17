Кедми: корабли ВМС США могут пойти на дно в случае новых антироссийских провокаций

Москва, 17 февраля. Американские корабли могут пойти на дно в случае очередных антироссийских провокаций, считает израильский эксперт Яков Кедми.

Командование ВМС США опасается кораблей российского флота, ввиду чего фрегаты сил НАТО во время учений в Средиземном море проводили разведку, чтобы оценить возможности морской техники ВМФ РФ, отметил бывший глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми в комментарии для издания «Народные Новости». Однако, по его мнению, подобные действия могут обернуться для американских моряков серьезными последствиями, если провокации продолжатся.

«Провокации будут там, где США уверены, что реакция России будет достаточно резкой и сильной. Но в то же время в НАТО должны знать, что средства, которые они используют, не пострадают. Например, вряд ли они попытаются пройти еще раз в Азовское море и в территориальные воды России в районе Курильских островов. В этих местах было ясно сказано, что следующая попытка закончится потоплением судна», — буквально на пальцах объяснил Кедми.

Ранее авторы портала The Diplomat заявили, что модернизация ВМФ РФ стала проблемой для США. Кроме того, корабли Северного флота приняли участие в маневрах в Баренцевом море, передает RT.