Лондон, 17 февраля. Президент РФ Владимир Путин приближается к победе в борьбе с Западом за постсоветское пространство. К такому выводу пришел журналист Эмброуз Эванс-Притчард в статье для издания The Telegraph.

Эксперт проанализировал экономические успехи России и указал на некоторые превосходства Москвы в финансовой сфере над западными странами. Еще до этого газета The Telegraph сообщала, что Британия готовится нанести удар по экономике РФ, передает Радио Sputnik.

Аналитик также обратил внимание, что Россия могла бы перекрыть поставки газа для Европы, не сталкиваясь с серьезными ограничениями со стороны иностранных партнеров.

«У российского президента есть неповторимый шанс нарушить договоренности, заключенные после окончания холодной войны, и восстановить господство России в ближнем зарубежье. Никакие санкции из нынешнего списка его расчетов не изменят», — написал журналист.

Владимир Путин ранее заявил об увеличении объемов торговли между Россией и Германией. По его словам, Берлин является давним партнером Москвы.