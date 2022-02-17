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WADA: случай с Валиевой плохо отразится на борьбе с допингом в России

Олимпийские игры 2022
WADA: случай с Валиевой плохо отразится на борьбе с допингом в России
Global Look Press  /  Peter Kneffel/dpa

Пекин, 17 февраля. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) заявило о негативных последствиях решения Российского антидопингового агентства (РУСАДА) допустить фигуристку Камилу Валиеву до участия в пекинских Олимпийских играх.

Организация считает, что снятие ограничений с подозреваемой в употреблении запрещенного для олимпийцев препарата 15-летней спортсменки плохо скажется на борьбе с допингом в России. WADA и Международный олимпийский комитет пытались оспорить это решение в Спортивном арбитражном суде, но арбитры выездной коллеги не разделили их позицию.

«Этот случай плохо отражается на борьбе с допингом в России. У WADA есть вопросы к тому, как РУСАДА вело это дело», — заявили в пресс-службе Всемирного антидопингового агентства.

Камила Валиева к текущему моменту является лидером соревнований одиночниц на Олимпиаде в Пекине. Фигуристка безупречно откатала короткую программу 15 февраля и теперь готовится выйти на лед для проката произвольной программы.

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WADA олимпиада валиева
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