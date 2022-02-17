FT раскрыл планы Британии отказаться от «золотых виз» для борьбы с отмыванием денег

Лондон, 17 февраля. Великобритания планирует свернуть программу так называемых «золотых виз», которые предоставляются инвесторам. По мнению Financial Times, таким образом власти страны намерены бороться с отмыванием денег.

Как заявили источники издания, министр внутренних дел королевства Прити Патель считает необходимым отказаться от режима выдачи «золотых виз» из-за опасений, что системой могут воспользоваться лица, занимающиеся отмыванием незаконных денег. Отменить программу власти собираются в течение нескольких недель.

FT отмечает, что ранее «инвесторская виза» 1-го уровня привлекала богатых российских и других международных инвесторов, которым данная схема позволила переселиться в Великобританию по этой схеме. Пересмотр виз начался с 2018 года после инцидента в Солсбери, результатом котором стало напряжение в отношениях Москвы и Лондона.

В то же время глава МИД РФ Сергей Лавров перед началом переговоров с британской коллегой Лиз Трасс заявил, что РФ ответит взаимностью, если Британия нацелена на улучшение двусторонних отношений. Так он прокомментировал выступление премьера Великобритании Бориса Джонсона в Палате общин, который высказался за налаживание диалога с Кремлем.