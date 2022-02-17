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Американское издание Politico назначило новые сроки «вторжения» России на Украину

  /   Обновлено: 17 февраля 2022 10:37
Политика
Американское издание Politico назначило новые сроки «вторжения» России на Украину
facebook.com  /  Операція об&#039;єднаних сил / Joint forces operation

Вашингтон, 17 февраля. Россия «вторгнется» на территорию Украины после 20 февраля. Новыми прогнозами относительно «российского нападения» поделились журналисты американского издания Politico.

Аналитики из США отметили, что информация о «вторжении» на Украину 16 февраля распространялась якобы для отвлечения внимания от самых важных дат.

«Перспектива российского вторжения в Украину 16 февраля всегда переоценивалась. Временные рамки, за которыми действительно стоит следить, — это то, что произойдет вскоре после 20 февраля», — сказано в материале.

Американский президент Джо Байден ранее уже заявлял, что Россия намерена «напасть» на Украину 16 февраля. Об этом политик сообщил в разговоре с лидерами западных стран.

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