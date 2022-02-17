Американское издание Politico назначило новые сроки «вторжения» России на Украину

Вашингтон, 17 февраля. Россия «вторгнется» на территорию Украины после 20 февраля. Новыми прогнозами относительно «российского нападения» поделились журналисты американского издания Politico.

Аналитики из США отметили, что информация о «вторжении» на Украину 16 февраля распространялась якобы для отвлечения внимания от самых важных дат.

«Перспектива российского вторжения в Украину 16 февраля всегда переоценивалась. Временные рамки, за которыми действительно стоит следить, — это то, что произойдет вскоре после 20 февраля», — сказано в материале.

Американский президент Джо Байден ранее уже заявлял, что Россия намерена «напасть» на Украину 16 февраля. Об этом политик сообщил в разговоре с лидерами западных стран.