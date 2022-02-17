Вассерман назвал публикации западных СМИ о «вторжении» России попыткой пиара

Москва, 17 февраля. Иностранные СМИ, распространяя информацию и дате «вторжения» России на Украину, пытаются отвлечь своих читателей от кризиса на Западе. Так считает депутат Госдумы Анатолий Вассерман.

Он назвал подобные публикации эффективным способом пиара. Вассерман добавил: после того, как прогнозы о «российском вторжении» не сбылись, некоторые журналисты попытались придумать новые даты начала конфликта. Когда Москва ни на кого не напала, британский таблоид The Sun переписал публикацию, убрав из заголовка дату, сообщает Радио Sputnik.

«Теперь они (западные политики. — Прим. ред.) все будут гордо заявлять: вот, мол, мы какие крутые, и вот, как важно нам действовать одностайно, мы хором сказали (президенту России Владимиру. — Прим. ред.) Путину: "Не трожь!", он и не тронул», — всего двумя фразами поставил в неудобное положение западных политиков Вассерман интервью изданию «Лента.ру».

Федеральное агентство новостей /

Первым «точную дату» нападения России на Украину назвал президент США Джо Байден. По его словам, это должно было случиться 16 февраля. Информацию подхватили западные СМИ, которым позже пришлось менять текст публикаций или опровергать собственные сообщения.

Недавно официальный представитель Госдепа США Нед Прайс заявил, что США никогда не говорили о датах «вторжения». Вашингтон якобы просто предупреждал о возможной угрозе.