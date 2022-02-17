Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
17 февраля 11:51
11:51
Экономика
Почему в случае топливного кризиса в США протесты в Канаде покажутся «детским утренником»
11:47
Армия
Бойцы ВСУ обстреляли из минометов окраины Донецка
11:47
Происшествия
Штраф 500 тысяч рублей заплатил покровец за организацию азартных игр
11:46
Происшествия
Исчезнувшая в ФРГ россиянка могла уйти в монастырь или попасть в секту
11:45
Экономика
Минстрой рассмотрит вопрос продления семейной ипотеки после 2022 года
11:45
Политика
Карта Reuters с российским Крымом взбесила украинцев
11:44
Олимпийские игры 2022
Объявлена программа российских фигуристок на индивидуальном турнире ОИ-2022
11:42
Общество
Свыше 160 единиц спецтехники пополнят парк Татарстана в целях сохранения лесов
11:40
Происшествия
Женщина в Мордовии пырнула ножом сожителя
11:40
Происшествия
В Севастополе сотрудники ФСБ задержали подозреваемого в пропаганде экстремизма
Все новости

Вассерман назвал публикации западных СМИ о «вторжении» России попыткой пиара

Политика
Вассерман назвал публикации западных СМИ о «вторжении» России попыткой пиара
Global Look Press  /  Louie Palu/ZUMAPRESS.com

Москва, 17 февраля. Иностранные СМИ, распространяя информацию и дате «вторжения» России на Украину, пытаются отвлечь своих читателей от кризиса на Западе. Так считает депутат Госдумы Анатолий Вассерман.

Он назвал подобные публикации эффективным способом пиара. Вассерман добавил: после того, как прогнозы о «российском вторжении» не сбылись, некоторые журналисты попытались придумать новые даты начала конфликта. Когда Москва ни на кого не напала, британский таблоид The Sun переписал публикацию, убрав из заголовка дату, сообщает Радио Sputnik.

«Теперь они (западные политики. — Прим. ред.) все будут гордо заявлять: вот, мол, мы какие крутые, и вот, как важно нам действовать одностайно, мы хором сказали (президенту России Владимиру. — Прим. ред.) Путину: "Не трожь!", он и не тронул», — всего двумя фразами поставил в неудобное положение западных политиков Вассерман интервью изданию «Лента.ру».

Вассерман назвал публикации западных СМИ о «вторжении» России попыткой пиара
Федеральное агентство новостей /

Первым «точную дату» нападения России на Украину назвал президент США Джо Байден. По его словам, это должно было случиться 16 февраля. Информацию подхватили западные СМИ, которым позже пришлось менять текст публикаций или опровергать собственные сообщения.

Недавно официальный представитель Госдепа США Нед Прайс заявил, что США никогда не говорили о датах «вторжения». Вашингтон якобы просто предупреждал о возможной угрозе.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Вассерман назвал публикации западных СМИ о «вторжении» России попыткой пиара
путин сша вассерман вторжение
Комментировать