Вашингтон, 17 февраля. США специально раздули истерию вокруг «российского вторжения» на Украину, чтобы потом хвастаться его отсутствием. Такое мнение выразили читатели газеты The Wall Street Journal, комментируя недавнее заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга.

Глава Североатлантического альянса отметил, что после возвращения войск РФ в места постоянной дислокации ситуация на Украине осталась по-прежнему напряженной. Читатели WSJ обвинили Соединенные Штаты в нагнетании обстановки.

По мнению американцев, Вашингтон организовал кампанию по сфабрикованной пропаганде против Москвы. Президент Джо Байден и спикер Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси будут утверждать, что Россию остановили санкционные угрозы, написали в комментариях. Также США сравнили их с «поджигателем в пожарной команде».

«Сфабриковать кризис, чтобы можно было хвастаться его решением... вроде поджигателя в пожарной команде», — отметил Christopher Sandlin.

Американцы высмеяли истерию западных СМИ вокруг «вторжения» России на Украину. Пользователи Сети предположили, что пресса вскоре начнет публиковать статьи с заголовками о каждом движении обеих сторон.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

«Скоро пойдут заголовки: Россия передвинула 1 танк на 200 метров вправо. Война неизбежна. Россия передвинула 1 танк на 200 метров левее. Война неизбежна. Российские солдаты зевают, готовясь к крупнейшей акции со времен Второй мировой войны. Украинцы зевают, русские зевают в ответ», — спрогнозировал Mark Kofman.

Ранее сообщалось, что Госдепартамент отказался от своих слов по поводу точной даты «нападения» РФ на Украину. Соответствующее заявление сделал представитель американского внешнедипломатического ведомства Нед Прайс.