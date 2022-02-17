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В The Independent назвали сарказм российским «оружием» в диалоге с НАТО

  /   Обновлено: 17 февраля 2022 10:23
Политика
В The Independent назвали сарказм российским «оружием» в диалоге с НАТО
pixabay.com  /  IGORN

Москва, 17 февраля. Россия использует сарказм как орудие борьбы в идеологическом столкновении с представителями стран Запада. Об этом пишут журналисты британского издания The Independent.

Таблоид утверждает, что российские представители власти уже давно используют такое «оружие» в диалоге со своими оппонентами. Подобная реакция позволяет России и ее президенту Владимиру Путину ставить паникующие западные государства в неловкое положение. Передает слова оригинальной статьи «ПолитРоссия».

«Россия противостоит не бомбами или оливковыми ветвями, а сарказмом», – пишут журналисты The Independent.

Британские корреспонденты вспоминают, как Москва высмеяла фейковые новости о «нападении» России на Украину 16 февраля. Иронично прокомментировали публикации пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, официальный представитель российского МИД Мария Захарова, постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов. Тем не менее титул главного мастера сарказма обозреватели присвоили главе МИД РФ Сергею Лаврову.

«Он известен во всем мире своими остротами – часто произносимыми на английском языке», – пишет британский таблоид.

Напомним, что ранее Мария Захарова попросила представителей средств «массовой дезинформации» США и Великобритании опубликовать полный график российских «вторжений», чтобы успеть спланировать отпуск.

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россия The Independent сарказм
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