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МОК отказался награждать российских фигуристов по итогам командного турнира

Олимпийские игры 2022
МОК отказался награждать российских фигуристов по итогам командного турнира
Global Look Press  /  Wang Yuguo/XinHua

Пекин, 17 февраля. Церемонию награждения фигуристов после командных соревнований ОИ-2022 невозможно провести из-за ситуации с Камилой Валиевой. Об этом заявила глава комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК) Эмма Терхо.

Она подчеркнула, что разбирательство по делу российской фигуристки еще не окончено. МОК остается на связи со всеми спортсменами, обсуждает варианты и проводит консультации, утверждает Терхо.

«Мы понимаем, что провести сейчас церемонию награждения не представляется возможным», — подчеркнула глава комиссии МОК.

Напомним, командные соревнования фигуристов, в которых победила Россия, прошли на Олимпиаде в Пекине 7 февраля. Награждение после турнира не состоялось из-за сомнительного результата допинг-теста Валиевой, который спортсменка сдавала еще 25 декабря.

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