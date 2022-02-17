Глава парламентской фракции СДПГ Мютцених заявил о необходимости диалога России и Германии

Берлин, 17 февраля. Визит канцлера ФРГ Олафа Шольца в Москву показал необходимость продолжения диалога с Россией по вопросам Украины, заявил лидер парламентской фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Рольф Мютцених.

Переговоры Шольца и президента России Владимира Путина состоялись 15 февраля в Кремле, передает Радио Sputnik. Мютцених считает, что немецкий канцлер сумел добиться того, что в ситуации вокруг Украины появилась надежда на урегулирование.

«Его (Шольца. — Прим. ФАН) четкая позиция и в то же время открытость для переговоров не остались незамеченными российским президентом. Это показывает, что стоит настойчиво продолжать диалог», — сказал глава фракции в беседе с журналистами.

Канцлер Германии ранее назвал доверительной встречу с Путиным в Москве. По его словам, продолжительность разговора стала хорошим знаком.