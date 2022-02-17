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Лукашенко проинспектирует учения «Союзная решимость – 2022» на полигоне Осиповичский

Армия
Лукашенко проинспектирует учения «Союзная решимость – 2022» на полигоне Осиповичский
president.gov.by  /  Пресс-служба президента республики Беларусь

Минск, 17 февраля. Президент Белоруссии Александр Лукашенко лично ознакомится с ходом российско-белорусских учений «Союзная решимость – 2022».

Белорусский лидер заранее запланировал инспекционную поездку и уже прибыл на полигон Осиповичский, информирует Telegram-канал «Пул первого».

«Сегодня свой рабочий день Александр Лукашенко проведет на полигоне Осиповичский. Там в розыгрыше тактического эпизода примут участие ракетные войска и артиллерия, авиация Союзного государства, а также подразделения воздушно-десантных войск Вооруженных Сил России», — сказано в опубликованном сообщении.

Ранее стало известно, что российский воинский контингент покинет Белоруссию после завершения учений «Союзная решимость – 2022». На запланированный и вполне обычный характер маневров ВС РФ указывал российский дипломат Константин Гаврилов, его слова приводил RT.

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белоруссия лукашенко учения
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