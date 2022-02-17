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Ливанская «Хезболла» готова предложить свою продукцию на рынке БПЛА

Весь мир
Ливанская «Хезболла» готова предложить свою продукцию на рынке БПЛА
Global Look Press  /  Haitham Moussawi / Keystone Press Agency / Marwan Naamani / dpa

Бейрут, 17 февраля. Ливанская «Хезболла» готова к продаже беспилотников своего производства, сообщил генеральный секретарь исламистского движения Хасан Насралла.

Соответствующее заявление шиитский деятель сделал во время своей речи, приуроченной к 30-летию со дня смерти его предшественника Аббаса аль-Мусави, который был убит в результате израильского авиаудара в 1992 году.

Хезболла
Федеральное агентство новостей /

Обращение Насраллы к единомышленникам содержало критику в адрес арабских стран региона, нормализовавших отношения с еврейским государством посредством заключения так называемого Авраамского договора. По словам руководителя движения, «Хезболла» намерена продолжать борьбу против израильтян, поскольку это позволяет «сохранить ливанскую идентичность».

«Мы будем противостоять врагу, чтобы защитить Ливан и поддержать Палестину», — пообещал Хасан Насралла.

При этом он оценил атаки ВВС Израиля на Сирию как попытку лишить исламистское движение вооружения, хранящееся на его складах в соседнем государстве. Тем не менее, по словам деятеля, в арсенале «Хезболлы» находятся тысячи ракет, которые активно производятся на ливанской территории, так что организация даже не нуждается в поставках военного оснащения из Ирана. В то же время он подчеркнул, что помощь со стороны экспертов Исламской Республики позволяет доработать имеющееся вооружение и обеспечивает военное крыло организации высокоточными управляемыми боеприпасами. Тогда же Насралла рассказал и о создании дронов.

«Мы уже давно производим беспилотные летательные аппараты в Ливане, и тот, кто хочет их купить, подает заказ», — заявил он.

«Хезболла» является важной военно-политической силой, имеющей большое влияние на родине: сторонники движения занимают высокие должности, в том числе и на государственных постах. При этом организация проводит в Ливане и свою независимую политику, нередко противоречащую мнению официального Бейрута.

Так, например, в прошлом году на фоне продолжающегося энергетического кризиса Насралла организовал поставки Иранского горючего в страну. Это чуть было не навлекло на государство санкции США, поскольку Вашингтон борется с экспортом нефтепродуктов из Исламской Республики.

В то же время участие «Хезболлы» в жизни Ливана является обстоятельством, вредящим отношениям Бейрута с другими важными игроками региона. Например, Саудовская Аравия и ее союзники по Персидскому заливу все еще отказываются восстанавливать отношения с бедствующей страной именно из-за влияния исламистской организации на ее политику.

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Все новости / Весь мир / Ливанская «Хезболла» готова предложить свою продукцию на рынке БПЛА
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