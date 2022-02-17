«Этот день в истории». Что произошло 17 февраля, праздники, факты, люди

17 февраля отмечается День спонтанного проявления доброты. Праздник призван напомнить, как важно проявлять милосердие и отзывчивость к окружающим. Эту дату отмечают жители многих стран мира, вне зависимости от политических взглядов и религиозных убеждений. Однако наибольшую популярность праздник обрел в странах Западной Европы и в США, где он зародился изначально. В этот день проводятся благотворительные мероприятия и марафоны с участием известных актеров, а также общественных деятелей и политиков.

Ровно 422 года назад в Риме по приговору суда был сожжен на костре ученый Джордано Бруно. Мыслитель участвовал в публичных диспутах по всей Европе и уличал представителей Церкви в невежестве. Спустя три года после казни, все работы ученого были занесены в католический Индекс запрещенных книг и находились в нем вплоть до его последнего издания 1948 года.

В 1752 году императорские коллекции Эрмитажа открыли для публики. В честь этого события в дворцовом театре прошел спектакль, а затем и праздничный ужин на 600 персон. В этом году годовщина открытия Эрмитажа выпадает на третий четверг месяца — день, когда дети и студенты могут бесплатно посетить музей.

Об этом и многом другом — в новом выпуске передачи «Этот день в истории».