Оппозиция Пакистана хочет вынести вотум недоверия Имрану Хану

В пакистанской провинции Панджаб линчевали обвиняемого в богохульстве; Имран Хан пообещал быть партнером Вашингтона «в мире, а не на войне»; лидер оппозиции считает, что настал удачный момент для вотума недоверия премьер-министру; Пакистан вынужден изменить стратегию в отношении Афганистана; Исламабад раскритиковал решение Вашингтона об использовании замороженных афганских активов для выплаты компенсации жертвам теракта 11 сентября; Пекин может принять участие в создании зоны производства полупроводников в Пакистане. Об этих и других событиях прошедшей недели рассказывает автор Telegram-канала «Индия Сегодня».

Признание талибов

Премьер-министр Пакистана Имран Хан в интервью французскому изданию Le Figaro заявил, что Исламабад не будет признавать правительство талибов («Талибан»1 — запрещен в РФ) в одностороннем порядке, поскольку это должно быть «коллективным действием» стран региона.

«Если Пакистан первым предоставит признание, международное давление станет для нас слишком сильным, поскольку мы пытаемся изменить нашу экономику... Оказаться в изоляции, став единственным государством [признавшим режим талибов] — последнее, чего бы мы хотели», — цитирует газета слова премьер-министра.

По словам пакистанского лидера, делегация «Талибана», посетившая Исламабад в декабре, не озвучила никаких «конкретных ответов» о своей приверженности выполнению обещаний по обеспечению основных прав женщин и меньшинств.

«Они дали принципиальное согласие... Вы не сможете их заставить. Существует предел тому, что иностранное давление в состоянии сделать с такой организацией как «Талибан». Не следует ожидать, что афганцы будут уважать права женщин в том виде, в каком их понимают жители Запада», — считает премьер.

Отвечая на вопрос о последствиях возвращения афганских талибов к власти и его влиянии на национальную безопасность Пакистана, особенно в свете недавнего всплеска нападений, совершенных движением «Техрик-е Талибан Пакистан» (ТТП — запрещен в РФ), Имран Хан выразил уверенность, что стабильный режим в Кабуле устранит террористические группировки. Он подчеркнул, что доверяет афганским талибам, «когда они говорят, что не позволят боевикам наносить удары со своей территории».

В ответ на вопрос о плане США вести борьбу с террористами в Афганистане через специальный воздушный коридор, Имран Хан премьер-министр сказал:

«Мы будем партнерами Вашингтона в мире, а не на войне».

"We will partner with the US in peace, not in conflict,"



Prime Minister @ImranKhanPTI's Interview to @Le_Figaro, France pic.twitter.com/7dvMMJUyly — Prime Minister's Office, Pakistan (@PakPMO) February 15, 2022

Убийство из-за богохульства

В отдаленной деревне округа Ханевал провинции Панджаб, местные жители забили человека камнями до смерти за якобы совершенное им осквернение Корана. Хранитель местной мечети сказал, что видел, как мужчина сжег священную книгу. По словам представителя полиции, прежде чем сообщить в органы правопорядка, мулла рассказал об этом односельчанам. Правоохранители поспешили на место происшествия и обнаружили окруженного разъяренной толпой мужчину. Полицейские попытались взять его под стражу, но крестьяне не позволили этого сделать. До прибытия подкрепления толпа забила мужчину камнями до смерти и повесила его тело на дереве.

«Пострадавший в течение последних 15 лет находился в психически неуравновешенном состоянии и, по словам его семьи, нередко пропадал из дома, попрошайничая и питаясь объедками», — рассказал один из полицейских.

Полиция задержала 62 человека, в том числе зачинщиков расправы. Министр по правам человека Ширин Мазари заявила, что инцидент «заслуживает осуждения и не должен остаться безнаказанным». Тахир Ашрафи, помощник премьер-министра по делам религии, осудил убийство и пообещал привлечь виновных к ответственности. Он подчеркнул, что никто не имеет права брать закон в свои руки, даже если подозреваемый был причастен к такому преступлению, как богохульство.

An enraged mob stoned to death a mentally unstable man, Mushtaq Ahmed, 41, for allegedly desecrating the Quran.

The rule of law is in decline as reflected in the repeated cases of mob lynching in Pakistan.#TerrorStatePakistan #Humanity @ImranKhanPTI @HRC @AdityaRajKaul pic.twitter.com/8rayM56GDE — Sarhad Ke Paar (@Par1Ke) February 14, 2022

Богохульство в Пакистане карается смертной казнью, и хотя официальных расправ по этой статье закона еще ни разу не проводилось, обвиняемых неоднократно линчевали. Преступления, связанные с религией, были впервые кодифицированы британскими правителями Индии в 1860 году, а в 1927-м их список был расширен. Пакистан унаследовал эти законы после Разделения Британской Индии в 1947 году. В период с 1980 по 1986 гг. правительство генерала Зии уль-Хака еще больше расширило эти положения. Уничижительные высказывания в адрес исламских деятелей были признаны преступлением в 1980 году и предусматривали максимальное наказание в виде трех лет тюрьмы. В 1982-м было введено пожизненное заключение за «умышленное» осквернение Корана. В 1986 году был добавлен отдельный пункт о богохульстве в отношении пророка Мухаммеда, рекомендованным наказанием за которое была «смерть или пожизненное заключение».

Производство полупроводников

Министр информации и радиовещания Чаудри Фавад Хуссейн подтвердил, что Исламабад предложил план создания зоны по изготовлению полупроводников в сотрудничестве с Пекином, чтобы сделать страну самодостаточной в производстве современных гаджетов и открыть новые пути развития. Он сказал, что во время переговоров премьер-министра Имрана Хана и Си Цзиньпина обсуждался перенос в Пакистан полупроводниковой промышленности, поскольку роль этой технологии очень важна для обеих стран.

Ранее Фавад занимал пост федерального министра науки и техники, и во время своего пребывания в должности подписал множество меморандумов о взаимопонимании и соглашений по технологиям полупроводников и сотрудничал с Китаем в обучении пакистанцев навыкам работы с ними.

#Pakistan has sought #China’s help to build a semiconductor zone in the country to boost its self-sufficiency in modern gadgets.



Pakistan has come up with an extraordinary plan to establish semiconductor manufacturing facilities in the country. pic.twitter.com/iVMuABut01 — Developing Pakistan (@developingpak) February 13, 2022

Афганские активы

Пакистан поставил под сомнение решение США выделить половину афганских финансовых активов, хранящихся в Америке, для выплаты компенсации жертвам терактов 11 сентября. Исламабад заявил, что использование этих средств должно быть «суверенным решением Афганистана». Реакция министерства иностранных дел последовала после того, как Джо Байден решил разделить афганские активы в 7 миллиардов долларов между пострадавшими от нападений 11 сентября и гуманитарной помощью Кабулу.

В официальном пресс-релизе пакистанского МИД отмечается, что в течение последних нескольких месяцев Исламабад последовательно подчеркивал необходимость быстрой реакции международного сообщества на разворачивающуюся в Афганистане гуманитарную катастрофу. Принципиальная позиция правительства Имрана Хана в отношении замороженных резервов Афганистана по-прежнему заключается в том, что «они принадлежат афганскому народу и должны быть возвращены».

Афганские талибы так же поспешили осудить решение Вашингтона. Мохаммад Наим, представитель политического офиса «Талибана» в Дохе, написал в Twitter:

«Кража денег афганского народа, которые были заморожены Соединенными Штатами, это самое низкое, до чего можно опуститься с моральной и человеческой точек зрения».

Taliban denounced the move: “Stealing the Afghan people’s money that was frozen by the US is the lowest a country could stoop to morally and humanly." https://t.co/DrbCoXYPII — Ayaz Gul (@AyazGul64) February 11, 2022

Постоянный посол Пакистана при ООН Мунир Акрам отметил:

«Эти деньги крайне необходимы для оживления и поддержания афганской экономики, вливания столь необходимой ликвидности и спасения миллионов жизней в разгар суровой зимы. Что-то не так с финансовой системой, когда одно государство может в одностороннем порядке блокировать национальные активы другого, чтобы погасить сомнительные претензии своих собственных граждан».

Pakistan’s Permanent Ambassador @UN Munir Akram noted, "This money is critically needed to revive and sustain the Afghan economy, inject much-needed liquidity, and to save millions of lives in the middle of a harsh winter.”@PakistanPR_UN

????https://t.co/2ZzNU2mxvB — Permanent Mission of Pakistan to UN, NY (@PakistanUN_NY) February 13, 2022

Принадлежащие Da Afghanistan Bank, центральному банку страны, 7 миллиардов долларов, которые находятся на депозите в Федеральном резервном банке в Нью-Йорке, заморожены с тех пор, как правительство Ашрафа Гани рухнуло в середине августа 2021 года. С тех пор страна находится в состоянии экономического коллапса, а миллионы ее жителей страдают от голода.

Вотум недоверия

Вице-президент оппозиционной «Пакистанской мусульманской лиги» Марьям Наваз заявила, что настала «благоприятная» ситуация для вынесения вотума недоверия Имрану Хану. Она призвала тех, кто поддерживал премьер-министра, прислушаться к жалобам народа и действовать соответственно. По мнению Марьям, правительство правящей «Пакистан Техрик-е Инсаф» (ПТИ) ненадежно, а союзникам партии будет трудно взять на себя ответственность за багаж неудач действующей власти во время следующей избирательной кампании.

Марьям Наваз полагает, что еще слишком рано говорить о преемнике Имрана Хана:

«Сначала мы должны достичь стадии внесения предложения о вотуме недоверия, затем должно быть принято консенсусное решение о следующем премьер-министре».

Однако министр внутренних дел Шейх Рашид Ахмед заявил, что оппозиция не сможет получить необходимые голоса для выражения недоверия правительству. Он напомнил, что вот уже три года как оппозиционные партии пытаются собрать необходимый для вынесения вотума кворум. Ближайшие месяцы покажут, насколько эффективными окажутся внешнеполитические усилия Имрана Хана в Москве и Пекине для поддержания его популярности дома.

Public expressing Vote of No Confidence on PM Imran Khan ????‍♂️????‍♂️????????#NoConfidenceOnTabdeelipic.twitter.com/NtxhdUmlgi — TeaserSixer (@teasersixer) February 12, 2022

Пересмотр стратегии

На протяжении нескольких десятилетий Пакистан проводил политику поддержки афганских талибов. Когда 15 августа прошлого года «Талибан» ворвался в Кабул и захватил власть, в Исламабаде ликовали. На следующий день премьер-министр Имран Хан заявил, что афганцы «разорвали оковы рабства».

В кругах военной разведки так называемая «двойная игра» была предметом шуток, которые иногда становились достоянием общественности. В 2014 году, во время пика военных действий Вашингтона в Афганистане, бывший глава Межведомственной разведки Пакистана Хамид Гюль появился на ток-шоу «Мазак Раат». В прямом эфире он сделал знаменитый прогноз:

«Когда будет написана история тех дней, то скажут, что Межведомственная разведка победила Советский Союз в Афганистане с помощью Америки. А потом добавят: Межведомственная разведка с помощью Америки победила Америку».

Пакистан длительное время следовал стратегии «хороший Талибан — плохой Талибан», и стремился установить дружественное правительство в Кабуле в качестве противовеса Индии. «Плохой Талибан» — это «Техрик-е Талибан Пакистан» (ТТП) с его целью по свержению светского государства и установлению своей интерпретации религиозных законов. Исламабад неоднократно осуждал использование афганской территории для нападений на Пакистан и подчеркивал, что «ожидает, что временное правительство в Кабуле не допустит проведения подобных действий в будущем».

В докладе ООН по мониторингу терроризма говорится, что талибы не предприняли «шагов по ограничению деятельности иностранных боевиков». Отмечается, что «напротив, террористические группировки пользуются там [в Афганистане] большей свободой, чем когда-либо в новейшей истории». Талибы утверждают, что эти выводы «не соответствуют действительности».

Тем временем в Пакистане за последние несколько недель участились нападения террористов. Это вызвало вопросы по поводу политики поддержки афганских талибов.

«В течение многих лет Исламабад требовал, чтобы правительство Афганистана обуздало антипакистанские группировки на афганской земле. Была надежда, что новое дружественное правительство в Кабуле окажет больше помощи, чем предыдущий режим. Вместо этого налицо признаки усиления рисков для безопасности. Мы наблюдаем возрождение пакистанских талибов, а также активизацию нападений белуджских сепаратистских группировок», — отметил Майкл Кугельман из вашингтонского Центра Уилсона.

До захвата власти талибами в борьбе с ТТП Пакистану помогала разведка США. Благодаря ударам американских беспилотников были убиты высшие руководители группировки, в том числе Хакимулла Мехсуд в 2012 году и его преемник Маулана Фазлулла в 2018-м. Сейчас приходится рассчитывать только на афганских талибов, отношения с которыми находятся в достаточно сложном состоянии из-за взаимных пограничных претензий обеих стран.

Данная статья является исключительно мнением автора и может не совпадать с позицией редакции.

1 Организация запрещена на территории РФ.