Банги, 17 февраля. Жители центральноафриканского города Бамбари вышли на массовую демонстрацию против присутствия контингента многопрофильной комплексной миссии ООН (МИНУСКА). Поводом для митинга послужила информация о сотрудничестве миротворцев с боевиками, сообщает Le Patriote Dechaine.

«Население ЦАР на протяжении долгого времени призывает к немедленному выводу «голубых касок», так как последние активно поддерживают радикалов из конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены». Теперь, к демаршу присоединились жители одного из крупнейших городов страны — Бамбари. Людей возмутило сообщение о возвращении в Обо трех членов CPC, которые ранее занимались убийствами и грабежами», — пишут сотрудники СМИ.

Население выходило на центральную улицу, принося с собой плакаты с надписями: «МИНУСКА — убийцы», «Голубые каски должны немедленно уйти», «Миротворцы — пособники боевиков».

Федеральное агентство новостей / Александр Васильев

«Мы выходим на демонстрации для того, чтобы выразить недовольство сотрудниками ООН, которые должны защищать наш народ, а не брататься с радикалами. Поступая так, они продлевают кризис безопасности в ЦАР, что вызывает только раздражение и печаль. Наши власти и военные делают все возможное для развития страны, а представители международной организации только мешают, причем намеренно. Они не хотят мира для центральноафриканцев, им нужны только наши ресурсы, поэтому миротворцы должны уйти», — заявил журналистам один из участников акции протеста.

Также центральноафриканцы сообщили корреспондентам, что в город прибыла группа из американских и французских специалистов, целью которых является дестабилизация обстановки и провокация бойцов национальной армии (FACA).

Ранее миротворцев ООН заподозрили в сотрудничестве с бандитами, похитившими двух фермеров в районе Уадда. Впоследствии преступники потребовали выкуп. Вместо того, чтобы спасти заложников, «голубые каски» пошли на поводу шантажистов и заправили транспорт боевиков.