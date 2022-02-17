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«Миротворца» с Джоном Синой продлили на второй сезон

  /   Обновлено: 17 февраля 2022 10:04
Общество
«Миротворца» с Джоном Синой продлили на второй сезон
кадр из фильма «Миротворец»

Лос-Анджелес, 17 февраля. Комедийный сериал «Миротворец» получит продолжение. Шоу, в котором главную роль сыграл рестлер и актер Джон Сина, продлили на второй сезон.

О решении продолжить историю антигероя объявил режиссер Джеймс Ганн в своем Twitter-аккаунте. Он поблагодарил Сину, а также продюсера Питера Сафрана.

Кроме того, Ганн выразил признательность актерам, съемочной группе и стриминговому сервису HBO Max, на котором выходит «Миротворец», передает телеканал «360». Но сильнее всех режиссер поблагодарил зрителей за то, что они смотрят шоу.

«Миротворца» с Джоном Синой продлили на второй сезон
Prt Scr twitter.com / @jamesgunn

Детали, касающиеся второго сезона «Миротворца», пока не раскрываются. Неизвестны ни дата премьеры, ни сроки начала съемок.

Ранее Джеймс Ганн уточнил, что главный герой сериала «Миротворец» находится не в отдельной вселенной. Это означает, что персонаж может появиться в новых фильмах DC.

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сериал миротворец сина
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