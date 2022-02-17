«Миротворца» с Джоном Синой продлили на второй сезон

Лос-Анджелес, 17 февраля. Комедийный сериал «Миротворец» получит продолжение. Шоу, в котором главную роль сыграл рестлер и актер Джон Сина, продлили на второй сезон.
О решении продолжить историю антигероя объявил режиссер Джеймс Ганн в своем Twitter-аккаунте. Он поблагодарил Сину, а также продюсера Питера Сафрана.
Кроме того, Ганн выразил признательность актерам, съемочной группе и стриминговому сервису HBO Max, на котором выходит «Миротворец», передает телеканал «360». Но сильнее всех режиссер поблагодарил зрителей за то, что они смотрят шоу.
Детали, касающиеся второго сезона «Миротворца», пока не раскрываются. Неизвестны ни дата премьеры, ни сроки начала съемок.
Ранее Джеймс Ганн уточнил, что главный герой сериала «Миротворец» находится не в отдельной вселенной. Это означает, что персонаж может появиться в новых фильмах DC.