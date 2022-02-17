Оренбургский рецидивист обокрал подругу и бросил ее на съемной квартире

Оренбург, 17 февраля. В октябре 2021 года Ленинский районный суд Оренбурга вынес приговор мужчине, неоднократно судимому ранее. Оренбуржец обокрал женщину на съемной квартире. Он привел туда даму, не возражавшую провести с ним время, однако, когда та заснула, обчистил ее сумку, украв паспорт, деньги и украшения, сообщает издание «Орендей». Паспорт он впоследствии отдал хозяину квартиры, обменяв на свой, оставленный им в залог, после чего скрылся.

Ответственность за это преступление добавилась к неотбытому наказанию по предыдущему приговору суда, и злоумышленник проведет два года в исправительной колонии строгого режима. В пользу потерпевшей суд взыскал сумму в размере 22 372 рубля.

Оренбуржец счел наказание чересчур суровым и попытался его обжаловать, однако суд апелляционной инстанции оставил приговор без изменений.

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