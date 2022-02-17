Петербургский «Зенит» сыграет с испанским «Бетисом» в рамках 1/16 финала Лиги Европы

Санкт-Петербург, 17 февраля. Действующий чемпион России «Зенит» сегодня 17 февраля проведет свой первый матч в раунде плей-офф Лиги Европы. Соперником подопечных Сергея Семака станет испанский «Бетис».

Во время предматчевого брифинга Семак рассказал, кто точно не сможет помочь петербуржцам в матче против «Бетиса». Игру пропустят Станислав Крицюк, восстанавливающийся после травмы, и хорватский защитник Деян Ловрен. Не исключено, что оба футболиста смогут принять участие в ответной встрече, которая запланирована на 24 февраля в Севилье.

Матч будет судить французская бригада арбитров во главе с Клеманом Тюрпеном. Игра между «Зенитом» и «Бетисом» пройдет в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене». Начало — в 20:45 по московскому времени.

Ранее мюнхенская «Бавария» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов на выезде сыграла вничью с австрийским «Зальцбургом». На гол Окафора подопечные Юлиана Нагельсманна ответили точным ударом француза Кингсли Комана.