Вашингтон, 17 февраля. Встреча президента России Владимира Путина и его бразильского коллеги Жаира Болсонару спутала все планы коллективного Запада по изоляции Москвы, заявили авторы статьи в издании The Washington Post.

По словам экспертов, Болсонару не прислушался к требованиям чиновников из США отказаться от переговоров с российским лидером. Более того, политик пригласил своего коллегу посетить бразильское государство, передает Радио Sputnik. В то же время президент сказал, что его страна испытывает чувство солидарности с РФ. Владимир Путин в свою очередь отметил, что Бразилия является ведущим партнером Москвы в Латинской Америке, пишет «ПолитРоссия».

«Встреча Болсонару с Путиным станет поворотным событием для Бразилии, которая долгое время обнимала американский флаг. Теперь крупнейшая и самая влиятельная страна Латинской Америки оказалась в объятиях главного противника Соединенных Штатов — России», — сказано в статье.

Федеральное агентство новостей /

Аналитики The Washington Post отметили, что переговоры с Болсонару стали частью «гамбита Путина». Эта комбинация предусматривает разрушение хитрого плана американцев и Запада по изоляции Москвы. Президент России осуществляет эту схему при помощи стран Латинской Америки, которые географически далеки от традиционных сфер влияния Кремля.

Как стало известно ранее, Владимир Путин намерен посетить Бразилию с рабочим визитом. Точную дату поездки согласуют позже, сообщили в Кремле.