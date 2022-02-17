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Олимпийские игры 2022
Биатлонистка Ирина Казакевич участвовала в олимпийской эстафете в день похорон отца
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Биатлонистка Ирина Казакевич участвовала в олимпийской эстафете в день похорон отца

  /   Обновлено: 17 февраля 2022 10:17
Олимпийские игры 2022
Биатлонистка Ирина Казакевич участвовала в олимпийской эстафете в день похорон отца
Global Look Press  /  Kalle Parkkinen

Пекин, 17 февраля. Российская биатлонистка Ирина Казакевич бежала эстафету на Олимпиаде в Пекине в день, когда хоронили ее отца. Об этом рассказала мать спортсменки Ольга Казакевич.

Женщина призналась, что счастлива за дочь, ставшую серебряным призером Игр в Китае. Однако биатлонистке, участвовавшей в эстафете, пришлось нелегко в моральном плане из-за трагедии в семье.

«Эту гонку она посвятила папе, в среду были его похороны. Ей было тяжело, но она смогла справиться», — приводит слова матери Казакевич «Матч ТВ».

Напомним, российская женская сборная по биатлону заняла второе место в эстафете ОИ-2022, прошедшей 16 февраля. Помимо Ирины Казакевич, в гонке участвовали Кристина Резцова, Светлана Миронова и Ульяна Нигматуллина. Депутат Госдумы и бывший биатлонист Сергей Чепиков в беседе с ФАН поздравил спортсменок с серебряной медалью.

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Все новости / Олимпийские игры 2022 / Биатлонистка Ирина Казакевич участвовала в олимпийской эстафете в день похорон отца
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