Биатлонистка Ирина Казакевич участвовала в олимпийской эстафете в день похорон отца

Пекин, 17 февраля. Российская биатлонистка Ирина Казакевич бежала эстафету на Олимпиаде в Пекине в день, когда хоронили ее отца. Об этом рассказала мать спортсменки Ольга Казакевич.

Женщина призналась, что счастлива за дочь, ставшую серебряным призером Игр в Китае. Однако биатлонистке, участвовавшей в эстафете, пришлось нелегко в моральном плане из-за трагедии в семье.

«Эту гонку она посвятила папе, в среду были его похороны. Ей было тяжело, но она смогла справиться», — приводит слова матери Казакевич «Матч ТВ».

Напомним, российская женская сборная по биатлону заняла второе место в эстафете ОИ-2022, прошедшей 16 февраля. Помимо Ирины Казакевич, в гонке участвовали Кристина Резцова, Светлана Миронова и Ульяна Нигматуллина. Депутат Госдумы и бывший биатлонист Сергей Чепиков в беседе с ФАН поздравил спортсменок с серебряной медалью.