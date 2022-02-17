Южная Америка выходит из-под контроля США: каковы итоги российско-бразильских переговоров

Вот и президент Бразилии Жаир Болсонару пополнил список политических лидеров, которые в нынешнем феврале посетили столицу РФ и встретились с Владимиром Путиным. Кстати, список этот уже сейчас выглядит более чем внушительно: Альберто Фернандес (Аргентина), Эммануэль Макрон (Франция), Касым-Жомарт Токаев (Казахстан), Олаф Шольц (Германия) — и до конца текущего месяца наверняка пополнится новыми именами. Помимо того, президент РФ слетал в Пекин на открытие XXIV зимних Олимпийских игр, где «сверил часы» с председателем КНР Си Цзиньпином, а также провел телефонные переговоры с Джозефом Байденом (США), Борисом Джонсоном (Великобритания) и дважды с Эммануэлем Макроном.

Причиной тому не столько известный декабрьский «ультиматум Кремля» по вопросам гарантий национальной и глобальной безопасности или актуальная ситуация вокруг Украины, сколько новый вектор российской внешней политики в целом, направленный на системное противодействие гегемонии США и подкрепленный как военно-техническим, так и суммарным геополитическим потенциалом нашей страны. Все это заставляет более-менее ответственные и суверенные государства мира пытаться определить свое место в приходящей на смену однополярному миру Pax Americana и глобальному рынку, основанному на «империи доллара», новой системе международных отношений, одним из главных факторов которой все более уверенно становится современная Россия.

kremlin.ru / Пресс-служба Кремля

Жаир Болсонару, которого не без оснований называют «бразильским Трампом», считается в Латинской Америке правым и проамериканским политиком. Он пришел к власти, как и его предшественник Мишел Темер, при прямой поддержке официального Вашингтона, активно поддерживал действия США, направленные на свержение Николаса Мадуро в Венесуэле, включая признание временным президентом этой страны Хуана Гуайдо. Но с демократической администрацией Белого дома и президентом Джо Байденом отношения у него более чем прохладные. Поэтому на требования отменить или отложить свой нынешний визит, который может быть воспринят как поддержка Владимира Путина, бразильский президент ответил категорическим отказом. И, кстати, прибыл в Москву в сопровождении министров иностранных дел и обороны, которые провели встречу со своими российскими коллегами в формате «2+2».

Учитывая явное «проседание» деятельности формата БРИКС в 2020–2021 годах, связанные с пандемией COVID-2019, нынешнее обновление и укрепление двусторонних отношений может открыть новый этап в их истории. Стоит заметить, что своего бразильского коллегу Владимир Путин встречал не в официальной обстановке за знаменитым длинным столом, а в более дружеском формате. Обозначенные же в ходе переговоров приоритетные темы сотрудничества: глобальная безопасность, энергетика, сельское хозяйство, космос, информационные технологии, переход к низкоуглеродной экономике — являются уже стандартным набором предложений российской стороны дружественным нашей стране внешнеполитическим партнерам или претендующим на то, чтобы таковыми быть. В данном случае они были дополнены гарантиями поставок российских удобрений и энергоносителей (видимо, с учетом активов «Роснефти» в Венесуэле), а также поддержки Москвой кандидатуры Бразилии на место постоянного члена реформированного Совета Безопасности ООН. И это, кстати, всего лишь второй такой случай: ранее аналогичные гарантии были даны Индии, также входящей в группу БРИКС. Ни Германия, ни тем более Япония, также входящие в число крупнейших экономик современного мира, на подобную поддержку со стороны РФ рассчитывать не могут — во всяком случае, пока.

Федеральное агентство новостей /

Особый интерес прошедшим 16 февраля переговорам придает тот факт, что параллельно с Бразилией Россия явно нацелена на укрепление своих отношений и с Аргентиной, второй крупнейшей страной Южной Америки, что наглядно продемонстрировал уже упомянутый выше визит в Россию Альберто Фернандеса, который затем отправился из Москвы в Пекин «бортом номер один» вместе с президентом России. В КНР он получил не только мощные финансово-экономические преференции, но и официальную поддержку в вопросе о принадлежности Фолклендских (Мальвинских) островов, находящихся ныне под властью Великобритании. В программе Болсонару подобное продолжение визита в Москву не значится — по целому ряду причин. Но тот факт, что Латинская Америка больше не считает нужным оставаться «задним двором» США в рамках пресловутой «доктрины Монро», является еще одним свидетельством перехода к новому, многополярному миру, свободному от неоколониальной гегемонии коллективного Запада.