Южная Америка выходит из-под контроля США: каковы итоги российско-бразильских переговоров

Вот и президент Бразилии Жаир Болсонару пополнил список политических лидеров, которые в нынешнем феврале посетили столицу РФ и встретились с Владимиром Путиным. Кстати, список этот уже сейчас выглядит более чем внушительно: Альберто Фернандес (Аргентина), Эммануэль Макрон (Франция), Касым-Жомарт Токаев (Казахстан), Олаф Шольц (Германия) — и до конца текущего месяца наверняка пополнится новыми именами. Помимо того, президент РФ слетал в Пекин на открытие XXIV зимних Олимпийских игр, где «сверил часы» с председателем КНР Си Цзиньпином, а также провел телефонные переговоры с Джозефом Байденом (США), Борисом Джонсоном (Великобритания) и дважды с Эммануэлем Макроном.
Причиной тому не столько известный декабрьский «ультиматум Кремля» по вопросам гарантий национальной и глобальной безопасности или актуальная ситуация вокруг Украины, сколько новый вектор российской внешней политики в целом, направленный на системное противодействие гегемонии США и подкрепленный как военно-техническим, так и суммарным геополитическим потенциалом нашей страны. Все это заставляет более-менее ответственные и суверенные государства мира пытаться определить свое место в приходящей на смену однополярному миру Pax Americana и глобальному рынку, основанному на «империи доллара», новой системе международных отношений, одним из главных факторов которой все более уверенно становится современная Россия.
Жаир Болсонару, которого не без оснований называют «бразильским Трампом», считается в Латинской Америке правым и проамериканским политиком. Он пришел к власти, как и его предшественник Мишел Темер, при прямой поддержке официального Вашингтона, активно поддерживал действия США, направленные на свержение Николаса Мадуро в Венесуэле, включая признание временным президентом этой страны Хуана Гуайдо. Но с демократической администрацией Белого дома и президентом Джо Байденом отношения у него более чем прохладные. Поэтому на требования отменить или отложить свой нынешний визит, который может быть воспринят как поддержка Владимира Путина, бразильский президент ответил категорическим отказом. И, кстати, прибыл в Москву в сопровождении министров иностранных дел и обороны, которые провели встречу со своими российскими коллегами в формате «2+2».
Учитывая явное «проседание» деятельности формата БРИКС в 2020–2021 годах, связанные с пандемией COVID-2019, нынешнее обновление и укрепление двусторонних отношений может открыть новый этап в их истории. Стоит заметить, что своего бразильского коллегу Владимир Путин встречал не в официальной обстановке за знаменитым длинным столом, а в более дружеском формате. Обозначенные же в ходе переговоров приоритетные темы сотрудничества: глобальная безопасность, энергетика, сельское хозяйство, космос, информационные технологии, переход к низкоуглеродной экономике — являются уже стандартным набором предложений российской стороны дружественным нашей стране внешнеполитическим партнерам или претендующим на то, чтобы таковыми быть. В данном случае они были дополнены гарантиями поставок российских удобрений и энергоносителей (видимо, с учетом активов «Роснефти» в Венесуэле), а также поддержки Москвой кандидатуры Бразилии на место постоянного члена реформированного Совета Безопасности ООН. И это, кстати, всего лишь второй такой случай: ранее аналогичные гарантии были даны Индии, также входящей в группу БРИКС. Ни Германия, ни тем более Япония, также входящие в число крупнейших экономик современного мира, на подобную поддержку со стороны РФ рассчитывать не могут — во всяком случае, пока.
Особый интерес прошедшим 16 февраля переговорам придает тот факт, что параллельно с Бразилией Россия явно нацелена на укрепление своих отношений и с Аргентиной, второй крупнейшей страной Южной Америки, что наглядно продемонстрировал уже упомянутый выше визит в Россию Альберто Фернандеса, который затем отправился из Москвы в Пекин «бортом номер один» вместе с президентом России. В КНР он получил не только мощные финансово-экономические преференции, но и официальную поддержку в вопросе о принадлежности Фолклендских (Мальвинских) островов, находящихся ныне под властью Великобритании. В программе Болсонару подобное продолжение визита в Москву не значится — по целому ряду причин. Но тот факт, что Латинская Америка больше не считает нужным оставаться «задним двором» США в рамках пресловутой «доктрины Монро», является еще одним свидетельством перехода к новому, многополярному миру, свободному от неоколониальной гегемонии коллективного Запада.