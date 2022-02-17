Литва неожиданно решила провести военные учения после обвинений РФ в эскалации

Вильнюс, 17 февраля. После обвинений в адрес России в «нагнетании ситуации» из-за учений с Белоруссией Литва неожиданно решила и сама провести военные учения. Правда, в Вильнюсе утверждают, что это необходимо исключительно ради защиты государственных интересов и границ.

Двойные стандарты давно стали нормой жизни для стран Запада. Очередной яркий пример таких действий на днях продемонстрировала Литва. Вильнюс является главным приверженцем всех антироссийских инициатив и обвинений, поэтому не удивительно, что именно латвийские власти одними из первых стали поддерживать истерию по поводу выдуманного Западом готовящегося «вторжения» РФ на Украину.

Кроме того, именно Литва практически громче всех возмущалась в связи с тем, что Россия и Белоруссия в настоящее время проводят совместные военные учения на территории РБ. Однако на этой неделе уже сам Вильнюс начал собственные боевые тренировки на юге страны, в Алитусском и Варенском районах.

В мероприятиях будут принимать участие уланский батальон великой княгини Бируте Вооруженных сил республики «Подготовленный улан», а также представители других военных частей страны. При этом главной задачей уланского батальона является проведение боевых действий не только внутри Литвы, но и за границей — самостоятельно либо в составе других войск, в том числе международных. Кроме того, данный батальон является частью Сил быстрого реагирования Вооруженных сил Литвы.

flickr.com / NATO North Atlantic Treaty Organization

По официальным данным, в учениях будет задействовано около 700 военных, а также различные виды военной техники. Известно, что Литва планирует тренировать бойцов в течение всего февраля.

Естественно, в своих учениях Литва не видит никакой угрозы для соседних государств, особенно, для Республики Беларусь. Вильнюс, как всегда утверждает, что все маневры осуществляются исключительно для обеспечения защиты государственных границ. При этом аналогичные аргументы со стороны Москвы или Минска на Западе категорически отвергают даже несмотря на то, что силы НАТО в последнее время все активнее стягивают военных и вооружение к границам России, в том числе в Прибалтике и на Украине.

Латвийский политолог Нормунд Гростиньш ранее предупредил, что Латвия оказалась в крайне тяжелой экономической ситуации и сейчас находится на пути к банкротству.