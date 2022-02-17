Росгвардейцы спасли двух человек из полыхающего дома в Забайкальском крае

Чита, 17 февраля. Сотрудники вневедомственной охраны оказали помощь двум гражданам, заблокированным в объятом пламенем доме. Об этом сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Забайкальскому краю.

Инцидент произошел на одной из улиц города Балея. Специалисты осуществляли патрулирование территории, когда заметили пожар. Они незамедлительно вызвали на место сотрудников МЧС и бригаду скорой помощи.

Росгвардейцы подошли к полыхающему зданию и услышали крики. Оказалось, что внутри находились двое местных жителей. Они были не способны выбраться самостоятельно, так как один из них надышался дымом, а второй не мог передвигаться из-за проблем со здоровьем. Герои выбили оконные рамы и вынесли пострадавших на свежий воздух, после чего передали медикам. Впоследствии спасатели ликвидировали огонь.

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