ФАС изучит массовые жалобы россиян на удорожание отопления

Москва, 17 февраля. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) изучит заявления жителей России на резко повысившийся тариф за отопление. Этим вопросом в ряде регионов ранее занималась прокуратура, сообщает РБК.

Ведомство проанализирует появившиеся в СМИ сообщения и даст им оценку с точки зрения нарушения антимонопольного законодательства. В среднем по стране с 1 июля прошлого года плата за коммунальные услуги для рядовых потребителей выросла не более чем на 3,1%, а за вывоз ТКО — на 1,9%, отметили в ФАС, указав, что это соответствует параметрам, которые утвердило правительство.

Между тем в Оренбургской области люди возмущаются повышенной платой за отопление. Проблемой заинтересовалась местная прокуратура, организовавшая горячую линию для приемов звонков.

«Граждане смогут уведомить надзорный орган о фактах необоснованного повышения стоимости теплоснабжения», — отметили в ведомстве.

Власти в октябре 2021 года разрешили субъектам устанавливать предельные индексы изменения тарифов на услуги ЖКХ, согласовав их с ФАС. Представители надзорного органа также напомнили: если пришли квитанции с неправильными или завышенными расчетами, можно обратиться в Государственную жилищную инспекцию с просьбой о проверке.

Глава антимонопольной службы Максим Шаскольский ранее сообщил, что благодаря регулированию тарифообразования граждане, а также различные предприятия в прошлом году смогли сэкономить примерно 5,6 млрд рублей.

Тем временем Кабмин РФ хочет намерен пересмотреть долю, которую занимают платежи по коммунальным услугам среди общей суммы ежемесячных расходов граждан, пишет INFOX.