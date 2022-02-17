Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
17 февраля 11:49
11:47
Армия
Бойцы ВСУ обстреляли из минометов окраины Донецка
11:47
Происшествия
Штраф 500 тысяч рублей заплатил покровец за организацию азартных игр
11:46
Происшествия
Исчезнувшая в ФРГ россиянка могла уйти в монастырь или попасть в секту
11:45
Экономика
Минстрой рассмотрит вопрос продления семейной ипотеки после 2022 года
11:45
Политика
Карта Reuters с российским Крымом взбесила украинцев
11:44
Олимпийские игры 2022
Объявлена программа российских фигуристок на индивидуальном турнире ОИ-2022
11:42
Общество
Свыше 160 единиц спецтехники пополнят парк Татарстана в целях сохранения лесов
11:40
Происшествия
Женщина в Мордовии пырнула ножом сожителя
11:40
Происшествия
В Севастополе сотрудники ФСБ задержали подозреваемого в пропаганде экстремизма
11:39
Шоу-бизнес
Рита Дакота воссоединилась с Белогаем после расставания
Все новости

Свыше 160 единиц спецтехники пополнят парк Татарстана в целях сохранения лесов
Общество
Свыше 160 единиц спецтехники пополнят парк Татарстана в целях сохранения лесов
Пресс-служба Правительства Вологодской области  / 

Казань, 17 февраля. Чтобы сохранять и восстанавливать лесные массивы Татарстана, власти приобретут 162 единицы разнообразной техники. Она пополнит парк уже в текущем году.

Как пишет издание KAZANFIRST, мероприятие по закупке машин проводится в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология». По словам замминистра лесного хозяйства РТ Раиса Гумерова, в республике купят 9 тракторов «Беларус-82.1», 7 пожарных полуприцепов ЛКТ-4П и 146 мечей Колесова.

Гумеров также отметил, что с 2019 по 2021 год по нацпроекту «Экология» приобрели 164 единицы лесокультурной, лесопожарной техники и 649 единиц оборудования. Этот проект запустили в 2019 году. А к 2024 году планируется довести соотношение выбытия и восстановления лесов до 100%.

Ранее ФАН информировал о том, что депутат госсовета Татарстана Николай Атласов назвал причину проблем в сфере системной работы по развитию переработки твердых коммунальных отходов (ТКО). По словам Атласова, следует четко понимать разницу между обработкой отходов и их переработкой.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Свыше 160 единиц спецтехники пополнят парк Татарстана в целях сохранения лесов
татарстан восстановление спецтехника охрана леса
Комментировать