Свыше 160 единиц спецтехники пополнят парк Татарстана в целях сохранения лесов

Казань, 17 февраля. Чтобы сохранять и восстанавливать лесные массивы Татарстана, власти приобретут 162 единицы разнообразной техники. Она пополнит парк уже в текущем году.

Как пишет издание KAZANFIRST, мероприятие по закупке машин проводится в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология». По словам замминистра лесного хозяйства РТ Раиса Гумерова, в республике купят 9 тракторов «Беларус-82.1», 7 пожарных полуприцепов ЛКТ-4П и 146 мечей Колесова.

Гумеров также отметил, что с 2019 по 2021 год по нацпроекту «Экология» приобрели 164 единицы лесокультурной, лесопожарной техники и 649 единиц оборудования. Этот проект запустили в 2019 году. А к 2024 году планируется довести соотношение выбытия и восстановления лесов до 100%.

Ранее ФАН информировал о том, что депутат госсовета Татарстана Николай Атласов назвал причину проблем в сфере системной работы по развитию переработки твердых коммунальных отходов (ТКО). По словам Атласова, следует четко понимать разницу между обработкой отходов и их переработкой.