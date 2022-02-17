Генерал из США Бен Ходжес подстрекает Турцию на черноморский конфликт с Россией

США пытаются доставить неприятности России, так как видят мощь наших возрожденных армии и флота. Традиционно американцы планируют выполнить опасную работу чужими руками, но у них ничего не получится: власти Турции опытны и осторожны. Об этом ФАН рассказал военный эксперт Василий Дандыкин.

Накануне генерал-лейтенант Бен Ходжес, занимавший ранее должность командующего войсками США в Европе, заявил, что Турция должна ограничить движение Военно-морского флота РФ в черноморских проливах. При этом Анкара должна быть уверена, что Вашингтон не оставит ее без защиты перед ответом со стороны Кремля. Ходжес написал, что Россия якобы нарушает Конвенцию Монтре, международному сообществу нужна новая стратегия для Черноморского региона.

Turkey should restrict Russian Navy movement thru the Straits for Russian violations of Montreux Convention...but Ankara would need to be 100% confident that US would not leave them exposed to Kremlin retribution. This means we need a strategy for the Black Sea region. https://t.co/QCIPf6elcs — Ben Hodges (@general_ben) February 12, 2022

Global Look Press / Eventpress Stauffenberg

Капитан 1-го ранга запаса Василий Дандыкин напомнил, что, несмотря на сложность отношений, Россия общается с Турцией еще с тех времен, когда Соединенные Штаты называли Новым Светом и они являлись колонией Великобритании. Англичане спровоцировали нападение турок на Россию, в 1770 году между флотами двух стран произошло сражение. Адмиралы Спиридов и Грейг блокировали турецкий флот в бухте Чесма и уничтожили его. Дандыкин обратил внимание, что одного из главных основателей Черноморского флота России, Федора Ушакова, в Турции с почтением называли «Ушак-паша». Он отметил, что имена русских адмиралов Лазарева, Нахимова, Макарова, Истомина и Корнилова были известны всему миру.

«В свое время Россия поддержала независимость Турции, Советская Россия помогла ей выстоять после гражданской войны. Да и совсем недавно, при попытке военного переворота, именно Россия помогла сохранить государственность президенту Турции Реджепу Эрдогану. И этот человек прекрасно помнит, что главные его враги находятся в США. Вашингтон пытается дрессировать Анкару. Соединенные Штаты не продали Турции истребители-бомбардировщики F-35, потому что Эрдоган заключил контракт с Москвой на поставку зенитных ракетных комплексов С-400», — сообщил Василий Дандыкин.

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Собеседник ФАН подчеркнул, что Россия и Турция — причерноморские государства. Наша страна никогда не нарушает международное право, включая Конвенцию Монтре, которая регулирует проход через проливы. Он уточнил, что конвенция также ограничивает пребывание военных кораблей нечерноморских государств в Черном море, и заметил, что американцы бывают у наших берегов без видимых причин, по его мнению, слишком часто. Дандыкин напомнил, что, несмотря на членство в НАТО, власти Турции четко следуют интересам своей страны. В отличие от Украины они достаточно критически воспринимают попытки манипулирования со стороны США. Он заключил, что попытки бывших и действительных военных и чиновников Соединенных Штатов доставить неприятности России чужими руками слишком очевидны и в данном случае успеха иметь не будут.

Ранее ФАН сравнил текст обращения президента США Джо Байдена к россиянам с листовками Геббельса. Уверения лидера Штатов, что НАТО не угрожает России, а наш народ якобы страдает из-за неправильной политики своих властей, которая навлекает на страну экономические санкции, — примитивная попытка манипуляции.