Россия получила информацию от США о «взаимодействии» самолетов над Средиземным морем

Вашингтон, 17 февраля. Соединенные Штаты сообщили России о своих опасениях в связи с недавним «взаимодействием» военных самолетов над Средиземным морем. Об этом заявили в Пентагоне.

Согласно информации американского оборонного ведомства, на минувших выходных три самолета ВМС США Р-8А были взяты на сопровождение российскими истребителями, передает РИА Новости.

«Мы сообщили о своих опасениях российским официальным лицам по дипломатическим каналам. Пока никто не пострадал, подобные взаимодействия могут привести к просчетам и ошибкам с опасными последствиями», — отметили в пресс-службе Пентагона.

Министерство обороны России неоднократно сообщало, что все полеты самолетов ВКС РФ над нейтральными водами выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Ранее на полигоне под Барановичами в Белоруссии в рамках учений «Союзная решимость — 2022» прошли совместные полеты истребителей Су-30СМ и Су-35С.

Также сообщалось, что аналитики Пентагона изучают сведения о планах российских войск по возвращению в гарнизоны, передает RT.