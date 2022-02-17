Новый природный парк создадут на западе Подмосковья

Москва, 17 февраля. Сотрудники природоохранного фонда «Верховье» разработали положение о природном парке «Верхнерузско-Москворецкий». Природный парк расположится в районе городских округов Можайский и Шаховская.

Обследуя территорию будущего парка, специалисты обнаружили «беспрецедентное» видовое разнообразие, пишет издание «Вести Подмосковья». Биологи нашли 259 видов позвоночных животных, 72 из которых внесены в Красную книгу России и Московской области. Число найденных видов птиц достигает 180. В водоемах и реках будущего природного парка водится около 30 видов рыб.

По словам экологов, «Верхнерузско-Москворецкий» парк будет устроен на западе Подмосковья в городских округах Можайск и Шаховская, площадь его составит 91,8 тысячи гектаров. Тут планируют создать 6 зон. Это зоны строгих, умеренных и мягких ограничений природопользования.

Ранее ФАН сообщал, что центральный парк планируют благоустроить в подмосковном Реутове. Подрядчик обязан будет осуществить все необходимые работы с 1 апреля текущего года до наступления осени.