Токио, 17 февраля. Токио необходимо посодействовать снижению напряженности вокруг Украины дипломатическим путем. Об этом сообщил премьер-министр Японии Фумио Кисида.

Японский премьер сообщил о намерении присоединиться к усилиям по эскалации конфликта во время встречи с представителями фракции, которую он возглавляет.

«По мере того как напряженность (вокруг Украины – ред.) сохраняется, никакой вариант развития событий не станет неожиданностью. Наша страна также должна приложить усилия для снижения напряженности (в этом регионе – ред.) путем дипломатии», – передает слова Кисиды агентство «Киодо».

Правительство Японии может ввести антироссийские санкции при эскалации «украинского кризиса». При этом премьер-министр Кисида дополнил, что ограничения будут согласовывать с США и странами Европы.

Ранее политолог Кашин предсказал Стране восходящего солнца ущерб от возможного введения антироссийских рестрикций. Генсекретарь японского кабинета министров Хирокадзу Мацуно выступил против России из-за предстоящих стрельб в районе Курил, сообщает «Национальная служба новостей».