Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
17 февраля 10:18
10:17
Экономика
Экономические последствия полного разрыва отношений России со странами НАТО обсудят в «Патриоте»
10:16
Происшествия
Шесть человек пострадали в ДТП с машиной скорой помощи в Алтайском крае
10:14
Общество
Голикова назвала серьезной задачей снижение смертности от рака
10:08
Весь мир
Центральноафриканцы вышли на массовый митинг против миротворцев ООН в городе Бамбари
10:06
Происшествия
Глава одного из районов Приморья подозревается в злоупотреблении полномочиями
10:03
Общество
«Миротворца» с Джоном Синой продлили на второй сезон
10:01
Общество
Пульмонолог Белоглазова заявила, что негативный эффект от курения при ОРВИ удваивается
10:01
Спорт
Петербургский «Зенит» сыграет с испанским «Бетисом» в рамках 1/16 финала Лиги Европы
10:00
Политика
The Washington Post: «гамбит Путина» разрушил хитрый план Запада по изоляции России
09:57
Олимпийские игры 2022
Биатлонистка Ирина Казакевич участвовала в олимпийской эстафете в день похорон отца
Все новости

Премьер Японии Кисида заявил о готовности посодействовать эскалации вокруг Украины

Политика
Премьер Японии Кисида заявил о готовности посодействовать эскалации вокруг Украины
unn.com.ua

Токио, 17 февраля. Токио необходимо посодействовать снижению напряженности вокруг Украины дипломатическим путем. Об этом сообщил премьер-министр Японии Фумио Кисида.

Японский премьер сообщил о намерении присоединиться к усилиям по эскалации конфликта во время встречи с представителями фракции, которую он возглавляет.

«По мере того как напряженность (вокруг Украины – ред.) сохраняется, никакой вариант развития событий не станет неожиданностью. Наша страна также должна приложить усилия для снижения напряженности (в этом регионе – ред.) путем дипломатии», – передает слова Кисиды агентство «Киодо».

Правительство Японии может ввести антироссийские санкции при эскалации «украинского кризиса». При этом премьер-министр Кисида дополнил, что ограничения будут согласовывать с США и странами Европы.

Ранее политолог Кашин предсказал Стране восходящего солнца ущерб от возможного введения антироссийских рестрикций. Генсекретарь японского кабинета министров Хирокадзу Мацуно выступил против России из-за предстоящих стрельб в районе Курил, сообщает «Национальная служба новостей».

Вернуться назад
Все новости / Политика / Премьер Японии Кисида заявил о готовности посодействовать эскалации вокруг Украины
украина япония кисида
Комментировать