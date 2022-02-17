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Жителя Благовещенска осудили за убийство и кражу
Происшествия
Жителя Благовещенска осудили за убийство и кражу
Невские Новости  / 

Благовещенск, 17 февраля. Благовещенский городской суд вынес приговор мужчине, застрелившему знакомого из ружья, а потом ограбившего его машину.

Как пояснили в пресс-службе Благовещенского городского суда, в ходе слушаний вина подозреваемого в убийстве была доказана. Выяснилось, что злоумышленник поссорился со знакомым во время поездки на машине. Разгоряченные мужчины вышли из автомобиля и продолжили выяснять отношения. В какой-то момент один из них достал из салона машины ружье 12 калибра и выстрелил другому в спину. Тот скончался на месте, сообщает AmurInfo.

Потом убийца забрал из машины телефон и наушники жертвы общей стоимостью около 59 тысяч рублей, нашел его банковскую карту, пин-код от которой был ему известен, и снял с нее 487 тысяч рублей.

С учетом тяжести преступления суд приговорил мужчину к 12 годам и одному месяцу лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на год. Он также обязан выплатить брату погибшего 700 тысяч рублей за моральный ущерб и 549 тысяч рублей — за материальный.

Ранее ФАН сообщал о возбуждении уголовного дела в отношении жительницы Курска, подозреваемой в убийстве мужа. По версии следствия, она в состоянии алкогольного опьянения ударила супруга ножом. Потерпевший скончался на месте.

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