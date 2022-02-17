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Курс доллара вырос до 75,31 рубля на открытии торгов Мосбиржи

  /   Обновлено: 17 февраля 2022 09:20
Экономика
Курс доллара вырос до 75,31 рубля на открытии торгов Мосбиржи
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 17 февраля. Торги на Московской бирже в четверг начались с укрепления доллара. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

Курс американской валюты повысился на 5,75 копейки относительно показателя закрытия предыдущей сессии и составил 75,31 рубля. Курс евро снизился на 11 копеек и находился на отметке 85,59 рубля.

Индекс Мосбиржи по состоянию на 8:10 по московскому времени потерял 1,43% по сравнению со значением закрытия торгов 16 февраля и составил 3 594,33 пункта.

Аналитики SberCIB ожидают роста объема ликвидной части Фонда национального благосостояния (ФНБ) России выше 10% ВВП в 2023 году. Этот фактор способен поддержать рубль.

Геополитика с 2014 года влияет на российскую валюту сильнее, чем нефтегазовый сектор или ДКП Банка России, отмечал аналитик ФГ «Финфам» Андрей Маслов. Внимание аналитиков и инвесторов будет приковано к поведению РФ и стран Запада в текущем кризисе, цитирует его «ФедералПресс».

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Все новости / Экономика / Курс доллара вырос до 75,31 рубля на открытии торгов Мосбиржи
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