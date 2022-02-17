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Суд в Хабаровске приговорил пенсионера к 1,5 года условно за ложные сведения о минировании

Происшествия
Суд в Хабаровске приговорил пенсионера к 1,5 года условно за ложные сведения о минировании
pixabay.com

Хабаровск, 17 февраля. Пенсионера приговорили к 1,5 года условного наказания за предоставление заведомо ложных сведений о минировании вышек связи в Хабаровском крае и Еврейской автономной области. Об этом рассказали представители краевого управления МВД России.

Пожилой мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения позвонил в полицию и сообщил о минировании вышек связи. Правонарушитель был взят под стражу в течение суток после инцидента.

«Злоумышленника задержали сотрудники городского отдела полиции №5 в течение дежурных суток. Подсудимый дал признательные показания, активно способствовал раскрытию деяния», — указали в МВД.

Ранее 17-летнего подростка из Омска направили с психбольницу. Полиция установила, что в прошлом году школьник активно рассылал письма с угрозами минирования школ, клиник, судов и госучреждений. Врачи должны будут определить степень вменяемости юноши.

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