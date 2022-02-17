Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
17 февраля 10:18
10:17
Экономика
Экономические последствия полного разрыва отношений России со странами НАТО обсудят в «Патриоте»
10:16
Происшествия
Шесть человек пострадали в ДТП с машиной скорой помощи в Алтайском крае
10:14
Общество
Голикова назвала серьезной задачей снижение смертности от рака
10:08
Весь мир
Центральноафриканцы вышли на массовый митинг против миротворцев ООН в городе Бамбари
10:06
Происшествия
Глава одного из районов Приморья подозревается в злоупотреблении полномочиями
10:03
Общество
«Миротворца» с Джоном Синой продлили на второй сезон
10:01
Общество
Пульмонолог Белоглазова заявила, что негативный эффект от курения при ОРВИ удваивается
10:01
Спорт
Петербургский «Зенит» сыграет с испанским «Бетисом» в рамках 1/16 финала Лиги Европы
10:00
Политика
The Washington Post: «гамбит Путина» разрушил хитрый план Запада по изоляции России
09:57
Олимпийские игры 2022
Биатлонистка Ирина Казакевич участвовала в олимпийской эстафете в день похорон отца
Все новости

Александр Гудков развеял слухи об ориентации громким заявлением о семейном статусе

Шоу-бизнес
Александр Гудков развеял слухи об ориентации громким заявлением о семейном статусе
Агентство городских новостей Москва  /  Александр Авилов

Москва, 17 февраля. Популярного комика и ведущего Александра Гудкова долгое время подозревали в нетрадиционной ориентации из-за его экстравагантной манеры поведения и речи. Спустя годы шоумен впервые рассказал о том, что счастливо женат.

Пару лет назад стали распространяться слухи о тайной свадьбе Гудкова. Поводом для этих домыслов стала фотография с возлюбленной с предполагаемого торжества. В кадре Гудков предстал в светлом пиджаке, а девушка — в белом платье. Они мило улыбались в объектив и держались за руки.

«День любви, друзей и вредности. 13.07.2019», — загадочно подписал Гудков фотографию.

Пользователи предположили, что Гудков женился. Однако комик никак не комментировал смену статуса. И только спустя несколько лет он признался, что действительно женат.

В эфире драйв-шоу «Поехали» на «Авторадио» юморист сделал сенсационное заявление. Он подтвердил, что женат уже три года, а его спутницу зовут Александра. Дату торжества он называть не стал, обмолвившись, что годовщина будет в июле.

Не менее резонансным стало сообщение о женитьбе певца Александра Маршала. В конце января выяснилось, что артист тайно обвенчался со своей возлюбленной Кариной Нугаевой, которая моложе исполнителя больше чем в два раза.

Вернуться назад
Все новости / Шоу-бизнес / Александр Гудков развеял слухи об ориентации громким заявлением о семейном статусе
свадьба семья гудков
Комментировать