Александр Гудков развеял слухи об ориентации громким заявлением о семейном статусе

Москва, 17 февраля. Популярного комика и ведущего Александра Гудкова долгое время подозревали в нетрадиционной ориентации из-за его экстравагантной манеры поведения и речи. Спустя годы шоумен впервые рассказал о том, что счастливо женат.

Пару лет назад стали распространяться слухи о тайной свадьбе Гудкова. Поводом для этих домыслов стала фотография с возлюбленной с предполагаемого торжества. В кадре Гудков предстал в светлом пиджаке, а девушка — в белом платье. Они мило улыбались в объектив и держались за руки.

«День любви, друзей и вредности. 13.07.2019», — загадочно подписал Гудков фотографию.

Пользователи предположили, что Гудков женился. Однако комик никак не комментировал смену статуса. И только спустя несколько лет он признался, что действительно женат.

В эфире драйв-шоу «Поехали» на «Авторадио» юморист сделал сенсационное заявление. Он подтвердил, что женат уже три года, а его спутницу зовут Александра. Дату торжества он называть не стал, обмолвившись, что годовщина будет в июле.

Не менее резонансным стало сообщение о женитьбе певца Александра Маршала. В конце января выяснилось, что артист тайно обвенчался со своей возлюбленной Кариной Нугаевой, которая моложе исполнителя больше чем в два раза.