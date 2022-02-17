Супруга принца Чарльза придумала обидное прозвище для Меган Маркл

Лондон, 17 февраля. Герцогиня Корнуольская Камилла всегда относилась к супруге принца Гарри, Меган Маркл, с небольшим подозрением. Однако события, в свете которых пара сложила с себя королевские обязанности, окончательно убедили жену Чарльза Уэльского в «бесстыдстве» снохи, пишет журнал Mirror.

Чтобы охарактеризовать Меган, Камилла придумала прозвище minx, означающее в переводе «бесстыдницу». По мнению Камиллы, поведение молодой женщины отличается намеренной хитростью и кокетливостью, сообщил королевский биограф Том Бауэр.

Свою сноху герцогиня невзлюбила с первых дней знакомства. Она всегда сомневалась в ее способности следовать королевским традициям и исполнять сопутствующие обязанности. По словам биографа, Камила никогда не верила, что Меган сможет пожертвовать своей независимостью и карьерой ради общего блага.

Издание также указывает на один момент из жизни Камиллы. Согласно опубликованным сведениям, после критики королевской семьи от Гарри и Меган герцогиня всеми силами утешала принца Чарльза, убеждая его, что он сделал все возможное, чтобы воспитать сына.

В скором времени Елизавета II сложит с себя обязанности монарха. На престол взойдет принц Чарльз, однако торжественное мероприятие не смогут посетить Гарри и Меган.