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Внук Пугачевой выбрал звездной бабушке подарок на блошином рынке

Шоу-бизнес
Внук Пугачевой выбрал звездной бабушке подарок на блошином рынке
instagram.com  /  @dennyartview

Москва, 17 февраля. Сын Кристины Орбакайте Дени Байсаров сделал бабушке Алле Пугачевой трогательный подарок. Юноша не смог пройти мимо постера с архивными кадрами Примадонны.

Знаменитая певица души не чает в своих детях и внуках, стараясь уделять им много внимания. Она любит делать подарки родственникам, а они в свою очередь — именитой артистке. Байсаров на своей странице в Instagram рассказал, что подготовил для звездной бабушки трогательный презент.

Гуляя по блошиному рынку, молодой человек наткнулся на портрет Аллы Пугачевой. На другой стороне постера были собраны фотографии народной артистки СССР и ее интервью. Байсаров пришел в восторг от этого творения и решил приобрести его.

«Я сразу же понял, что это подарок для архива, который я должен купить», — написал Дени Байсаров.

Он оформил подарок в красивую рамку. В скором времени молодой человек планирует презентовать постер с раритетными снимками популярной бабушке.

Алла Пугачева много времени проводит вместе с детьми Гарри и Лизой, появившимися в союзе с шоуменом Максимом Галкиным. Пара обожает наследников, которым уже исполнилось восемь лет. Супруг артистки часто делится семейными кадрами с Пугачевой и детьми.

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пугачева подарок байсаров
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