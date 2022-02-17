Камила Валиева упала на тренировке перед стартом произвольной программы на ОИ

Пекин, 17 февраля. Фигуристка Камила Валиева упала, когда исполняла произвольную программу на тренировке на Олимпийских играх в Пекине.

Как сообщает ТАСС, 15-летняя россиянка упала с четверного тулупа при исполнении каскада. Перед этим она успешно сделала четверной сальхов и тройной аксель.

Во время тренировки Александра Трусова допустила ошибку в исполнении четверного сальхова, но чисто исполнила каскад из четверного и тройного тулупов. Анна Щербакова продемонстрировала каскад четверного флипа — тройного тулупа.

Напомним, Валиева заняла первое место после короткой программы, набрав 82,16 балла. За ней идет Щербакова (80,20), на третьем месте стоит т японка Каори Сакамото (79,84). Произвольную программу фигуристки продемонстрируют 17 февраля в 13:00 по мск.