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Автомобилистка погибла в массовом ДТП с автобусом на Сахалине

Происшествия
Автомобилистка погибла в массовом ДТП с автобусом на Сахалине
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Южно-Сахалинск, 17 февраля. Серьезная авария произошла на выезде из столицы Сахалинской области. В ДТП с участием автобуса погибла водитель Toyota Allion.

Авария произошла около 16:00 по местному времени 16 февраля. Согласно информации регионального УГИБДД УМВД России, водитель Toyota Allion ехала по дороге Южно-Сахалинск — Корсаков. На 13-м километре она столкнулась с Toyota Corolla Axio, который поворачивал налево.

После столкновения Allion отбросило на полосу встречного движения. Там иномарка врезалась в автобус Hyundai Aero Town. В результате аварии погибла автомобилистка Toyota Allion до приезда медиков. Ее пассажирка получила травмы. По факту ДТП организована проверка.

Очередная массовая авария произошла на выезде из Кемерово. Сильно пострадали два легковых автомобиля. Пять человек травмировались, а четыре пассажира – погибли. На месте случившегося работают экстренные службы города.

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