Болгария возглавила топ самых грязных стран ЕС по версии Евростата

София, 17 февраля. Восстановление деловой активности после пандемии повлияло на выбросы парниковых газов. Особенно в этом плане отличилась Болгария, которая, по подсчетам статистической службы Европейского союза, стала самой грязной страной ЕС.

Результат по количеству выбросов Болгарии удалось увеличить на шесть процентов в сравнении с прошлым годом. Теперь ее показатель составляет 881 миллион тонн за третий квартал прошлого года. Большая часть из этого пришлась на секторы электроснабжения и производства. Домохозяйства и отрасли с/х вложили по 14 процентов.

Несмотря на подобные результаты, Болгарии все же удалось сохранить тенденцию к снижению выбросов, отметили в Евростате. Так, в сравнении с аналогичным периодом 2019 года показатель уменьшился на десять миллионов тонн.

Второе и третье места в рейтинге наиболее загрязненных стран достались Латвии и Греции. Позитивными результатами при этом могут похвастаться Словения, Люксембург и Нидерланды. Показатель выбросов в этих стран значительно снизился в сравнении с прошлым годом.

Устанавливают новые рекорды по части экологии и российские компании. Так, «БитРивер Рус» стала первой организацией с нулевым выбросом углекислого газа.