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Болгария возглавила топ самых грязных стран ЕС по версии Евростата

Общество
Болгария возглавила топ самых грязных стран ЕС по версии Евростата
pxhere.com

София, 17 февраля. Восстановление деловой активности после пандемии повлияло на выбросы парниковых газов. Особенно в этом плане отличилась Болгария, которая, по подсчетам статистической службы Европейского союза, стала самой грязной страной ЕС.

Результат по количеству выбросов Болгарии удалось увеличить на шесть процентов в сравнении с прошлым годом. Теперь ее показатель составляет 881 миллион тонн за третий квартал прошлого года. Большая часть из этого пришлась на секторы электроснабжения и производства. Домохозяйства и отрасли с/х вложили по 14 процентов.

Несмотря на подобные результаты, Болгарии все же удалось сохранить тенденцию к снижению выбросов, отметили в Евростате. Так, в сравнении с аналогичным периодом 2019 года показатель уменьшился на десять миллионов тонн.

Второе и третье места в рейтинге наиболее загрязненных стран достались Латвии и Греции. Позитивными результатами при этом могут похвастаться Словения, Люксембург и Нидерланды. Показатель выбросов в этих стран значительно снизился в сравнении с прошлым годом.

Устанавливают новые рекорды по части экологии и российские компании. Так, «БитРивер Рус» стала первой организацией с нулевым выбросом углекислого газа.

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