Читатели Daily Mail подняли на смех слова главы британской разведки о войсках России

Лондон, 17 февраля. Глава британской военной разведки генерал Джим Хокенхалл заявил о якобы наращивании российского военного присутствия на границе с Украиной. Эту позицию раскритиковали читатели таблоида The Daily Mail.

Журнали опубликовал мнение генерала, которое не подкреплено никакими доказательствами. При этом он уверенно говорит о некой "российской силе", угрожающей Киеву. Пользователи Сети порекомендовали военному и редакции, которые выбирают таких спикеров, «открыть глаза» на ситуацию.

«Ваш заголовок четыре дня назад был "война через четыре дня!" Прекратите разжигать войну, Daily Mail», — обратился к редакторам читатель.

«Думал, что они собираются атаковать в среду — в каком году, кстати?» — сыронизировал другой пользователь.

«Среда наступила и прошла, Daily Mail», — обратил внимание третий.

«Разведка "начала" войну с января, им пора заткнуться и бросить промывать мозги Западу по поводу России», — считает юзер.

Западные СМИ в последние недели активно распространяли сообщения о «скором вторжении» России на территорию Украины. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ заявила, что «долгожданная война» опять не состоялась. В честь этого события на сайте МИД РФ в разделе #Антифейк вышел новый материал, посвященный методам западной истерии.