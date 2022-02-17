Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
17 февраля 08:49
08:47
Шоу-бизнес
Внук Пугачевой выбрал звездной бабушке подарок на блошином рынке
08:46
Олимпийские игры 2022
Камила Валиева упала на тренировке перед стартом произвольной программы на ОИ
08:41
Происшествия
Автомобилистка погибла в массовом ДТП с автобусом на Сахалине
08:40
Общество
Болгария возглавила топ самых грязных стран ЕС по версии Евростата
08:37
Политика
Читатели Daily Mail подняли на смех слова главы британской разведки о войсках России
08:35
Происшествия
Суд приговорил жителя Забайкалья к двум годам лишения свободы за незаконную скупку золота
08:33
Общество
Депутаты ГД рассмотрят закон о запрете упоминания в СМИ национальности правонарушителей
08:33
Происшествия
Пропавшего в октябре 25-летнего жителя Пензенской области нашли мертвым
08:25
Политика
Власти Казахстана одобрили соглашение о военном сотрудничестве с Россией
08:24
Происшествия
Прокуратура в Находке возбудила административные дела по факту загрязнения порта углем
Все новости

Читатели Daily Mail подняли на смех слова главы британской разведки о войсках России

  /   Обновлено: 17 февраля 2022 08:37
Политика
Читатели Daily Mail подняли на смех слова главы британской разведки о войсках России
pixabay.com

Лондон, 17 февраля. Глава британской военной разведки генерал Джим Хокенхалл заявил о якобы наращивании российского военного присутствия на границе с Украиной. Эту позицию раскритиковали читатели таблоида The Daily Mail.

Журнали опубликовал мнение генерала, которое не подкреплено никакими доказательствами. При этом он уверенно говорит о некой "российской силе", угрожающей Киеву. Пользователи Сети порекомендовали военному и редакции, которые выбирают таких спикеров, «открыть глаза» на ситуацию.

«Ваш заголовок четыре дня назад был "война через четыре дня!" Прекратите разжигать войну, Daily Mail», — обратился к редакторам читатель.

«Думал, что они собираются атаковать в среду — в каком году, кстати?» — сыронизировал другой пользователь.

«Среда наступила и прошла, Daily Mail», — обратил внимание третий.

«Разведка "начала" войну с января, им пора заткнуться и бросить промывать мозги Западу по поводу России», — считает юзер.

Западные СМИ в последние недели активно распространяли сообщения о «скором вторжении» России на территорию Украины. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ заявила, что «долгожданная война» опять не состоялась. В честь этого события на сайте МИД РФ в разделе #Антифейк вышел новый материал, посвященный методам западной истерии.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Читатели Daily Mail подняли на смех слова главы британской разведки о войсках России
украина россия великобритания граница разведка
Комментировать