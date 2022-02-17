Суд приговорил жителя Забайкалья к двум годам лишения свободы за незаконную скупку золота

Чита, 17 февраля. Читинский районный суд Забайкальского края приговорил к двум годам лишения свободы условно жителя региона, занимавшегося нелегальной скупкой золота. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по региону.

Известно, что осужденный скупал у местного населения незаконно добытое золото для дальнейшего вывоза за границу. Всего у подсудимого изъяли 11 слитков драгоценного металла, общий вес которых составил пять килограммов. При этом стоимость золота превысила 20 миллионов рублей.

«Установлено, что житель Забайкальского края 1990 года рождения долгое время мелкими партиями скупал у населения незаконно добытое природное золото с целью последующего вывоза на территорию Китая», — говорится в сообщении пресс-службы УФСБ.

Ранее Химкинский суд Подмосковья назначил владельцу автодилера «Рольф» Сергею Петрову взыскание в почти 20 миллиардов рублей. Правоохранители полагают, что предприниматель мог нелегально присвоить себе 4 миллиарда рублей.