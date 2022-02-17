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Депутаты ГД рассмотрят закон о запрете упоминания в СМИ национальности правонарушителей

Общество
Депутаты ГД рассмотрят закон о запрете упоминания в СМИ национальности правонарушителей
duma.gov.ru  /  Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации

Москва, 17 февраля. Комитет Государственной думы по информационной политике примет на рассмотрение закон о запрете упоминания в прессе национальной принадлежности нарушителя. Об этом рассказал зампред комитета Евгений Попов.

Кроме этого, проект подразумевает запрет на упоминание в СМИ вероисповедания преступников. Документ будет рассмотрен в ходе парламентской сессии в апреле текущего года.

«Никаких задержек (по рассмотрению законопроекта комитетом) нет. Мы планируем в апреле примерно приступить к этим законопроектам. Изначально, когда я отправлял его в рассылку, мы как раз и говорили об апреле», — сообщил Попов.

Парламент Чеченской Республики ранее выступил с аналогичной инициативой. Авторы законопроекта подчеркивали важность документа для сохранения межнационального и межконфессионального мира и согласия.

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