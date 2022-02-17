Пропавшего в октябре 25-летнего жителя Пензенской области нашли мертвым

Пенза, 17 февраля. Поиски 25-летнего мужчины остановлены в Пензенской области. Молодой человек считался без вести пропавшим с октября прошлого года.

Мужчина вышел из своего дома в ночь на 12 октября и отправился на подработку в районе Терновки. После этого он должен был поехать домой в Сердобск. Однако до конечной точки молодой человек так и не добрался, а его телефон был недоступен.

Поиски жителя продолжались почти пять месяцев. Вечером 16 февраля волонтеры регионального отряда «Лиза Алерт» сообщили о гибели мужчины.

«Найден. Погиб. Искренние соболезнования родным и близким», — говорится в сообщении.

Волонтеры ранее рассказали о жительнице Бурятии, которая провела в рабстве на ферме целых два года. Женщина отправилась в Воронежскую область на заработки, взяв с собой малолетних детей.