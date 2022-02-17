Во времена украинского Евромайдана мы все слышали достаточно много информации о том, что в этом сомнительном мероприятии принимали активное участие неонацисты, однако позже они выпали из информационного поля. Но куда же делись националисты? Растворились в толпе? Повзрослели, поумнели и зажили нормальной жизнью? К сожалению, нет. Кто-то из них ушел в большую политику, так и не став лидирующей силой, кто-то отправился воевать добровольцем против ополчения Донецка и Луганска, некоторые вели охоту на противников режима под покровительством спецслужб.

В последние месяцы на Украине местные правые организации, часть которых интегрирована в государственные структуры, занимались самым настоящим террором. Они преследуют активистов самого разного толка — от ЛГБТ до противников войны, подавляют их попытки выйти на мирные митинги, нападают на антифашистские демонстрации, СМИ, выставки, иностранных студентов. По данным международных правозащитных организаций, украинские экстремисты редко подвергаются наказанию за акты насилия. В некоторых случаях — таких как январское нападение членов неонацистской группировки C14 (экстремистская организация, запрещенная в РФ) на собрание памяти двух убитых журналистов — украинская полиция фактически задержала мирных демонстрантов вместо неонацистов.

Также из неонацистов сформировали так называемое «народное ополчение». В Киеве запуск этой боевой группы прошел мирно, а уже на следующий день «ополченцы» ворвались на заседание горсовета города Черкассы и заставили депутатов принять новый бюджет, вступив с ними в стычку. Многие члены этого государственного объединения — выходцы из печально известного батальона «Азов» (экстремистская организация, запрещенная в РФ), который был сформирован из радикальных националистов, а позже стал частью ВС Украины.

Федеральное агентство новостей / Полина Цыбулько

Однажды лидер батальона «Азов» сказал:

«Историческая миссия нашей нации в этот критический момент состоит в том, чтобы возглавить белые расы мира в последнем крестовом походе за их выживание».

А позже получил поддержку в подготовке своих бойцов из Соединенных Штатов и Канады. Кстати, заместителем премьер-министра Канады тогда была Христя Фриланд, чей дед в годы Великой Отечественной войны был украинским пособником нацистов. Иронично, не правда ли?

Мне кажется, что вне зависимости от языка общения или страны проживания есть две главных просьбы в наивных и чистых детских молитвах: первая — чтобы никто не болел, вторая — мир во всем мире. И прошлый век отлично показал всему человечеству, что главные враги мира во всем мире — нацисты. Не могу представить идею опаснее и деструктивнее, чем «я самый лучший, а все, кто не похож на меня, должны умереть». Однако в погоне за деньгами и влиянием наделенные властью западные деятели закрывают на это глаза и способствуют тому, чтобы нацисты снова получали власть, а значит, и ресурсы для осуществления своих идей.

Известный французский журналист, у которого я имела честь брать интервью, Тьерри Мейсан прямо сказал:

«На Украине были мобилизованы неонацистские сети, которые прямо или косвенно получают помощь от НАТО и контролируются ЦРУ и британской МИ-6».

Prt Scr youtube.com / Voces del Periodista

Главный инструмент мирного влияния в цивилизованном мире — общественное порицание. Люди, их представители, целые страны должны выражать неодобрение, осуждать явления очевидно неправильные, если они происходят за рамками собственной юрисдикции этих людей и стран, чтобы указать тем, кто запутался, путь к свету. Украина же блуждает в темноте. Это не голословное обвинение, ни в коем случае не оскорбление. Молодая и амбициозная страна не может сразу встать на условные рельсы. Особенно после волнений. Обществу нужно прощупывать почву, в некоторых случаях его будет откровенно заносить не туда, это нормально. Задача же более опытных товарищей в том, чтобы наставить на путь истинный. Указать на ошибки, напомнить об уроках прошлого и поддержать. И Украина, я верю, надеялась именно на такое отношение, раскрывая свои объятия Западу. А вместо этого получила тех, кто попросту пользуется ссорой с Россией, эксплуатируя и эскалируя конфликт. Нацизм не может не быть ошибкой. Это очевидно любому человеку, который хотя бы через раз ходил на уроки истории. К сожалению, по стечению обстоятельств или по умыслу во времена Майдана сорняки радикалов заполучили серьезную долю влияния в братской нам стране. А те, кто мог бы прополоть эти сорняки, начали их поливать с полным осознанием того, что со временем они могут захватить весь огород.