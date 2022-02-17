Власти Казахстана одобрили соглашение о военном сотрудничестве с Россией

Нур-Султан, 17 февраля. Парламент Казахстана одобрил законопроект о ратификации договора между республикой и Россией о военном сотрудничестве. Документ передан на подпись главе государства Касым-Жомарт Токаеву.

Соглашение нацелено на создание плотного сотрудничества в военной сфере, а также на координацию совместных действий по планированию и применению вооруженных сил в интересах обеспечения безопасности обеих стран и противодействия угрозам безопасности. Согласно документу, который есть в распоряжении РИА Новости, сотрудничество будет осуществляться в таких сферах, как оперативная боевая подготовка, миротворческая деятельность, военное образование и наука.

Тем временем правоохранительные органы Казахстана продолжают проводить спецоперации против радикалов, устроивших беспорядки в январе этого года. По последней информации, полицейские провели задержания подозреваемых в вербовке для организации экстремистской деятельности.