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Прокуратура в Находке возбудила административные дела по факту загрязнения порта углем

Происшествия
Прокуратура в Находке возбудила административные дела по факту загрязнения порта углем
pixabay.com

Находка, 17 февраля. Компания «Аттис Энтерпрайс» стала фигурантом административного дела из-за нарушения правил погрузки и разгрузки угля в порту Находки. Об этом сообщили представители Дальневосточной транспортной прокуратуры.

Халатность организации в перевалке угля привело к загрязнению воды частицами породы в районе базы активного морского рыболовства. Также руководство компании не позаботилось об уборке территории причала после разгрузки.

«Находкинским транспортным прокурором внесено представление руководителю стивидорной компании, в отношении ООО Компания "Аттис Энтерпрайс" и его должностного лица возбуждены дела об административных правонарушениях по части четвертой статьи 8.13 КоАП РФ ("Несоблюдение правил охраны водных объектов"). Акты реагирования находятся на рассмотрении», — сообщили в прокуратуре.

Ранее специалисты Росприроднадзора в Петербурге сообщили, что проверят Неву на предмет сброса в реку убранного с улиц снега. За такое правонарушение коммунальщикам угрожает штраф в размере 300 тысяч рублей.

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