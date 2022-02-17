Прокуратура в Находке возбудила административные дела по факту загрязнения порта углем

Находка, 17 февраля. Компания «Аттис Энтерпрайс» стала фигурантом административного дела из-за нарушения правил погрузки и разгрузки угля в порту Находки. Об этом сообщили представители Дальневосточной транспортной прокуратуры.

Халатность организации в перевалке угля привело к загрязнению воды частицами породы в районе базы активного морского рыболовства. Также руководство компании не позаботилось об уборке территории причала после разгрузки.

«Находкинским транспортным прокурором внесено представление руководителю стивидорной компании, в отношении ООО Компания "Аттис Энтерпрайс" и его должностного лица возбуждены дела об административных правонарушениях по части четвертой статьи 8.13 КоАП РФ ("Несоблюдение правил охраны водных объектов"). Акты реагирования находятся на рассмотрении», — сообщили в прокуратуре.

Ранее специалисты Росприроднадзора в Петербурге сообщили, что проверят Неву на предмет сброса в реку убранного с улиц снега. За такое правонарушение коммунальщикам угрожает штраф в размере 300 тысяч рублей.