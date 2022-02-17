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Глава СВР Нарышкин открыл выставку о советском разведчике Абеле в Ясенево

Общество
Глава СВР Нарышкин открыл выставку о советском разведчике Абеле в Ясенево
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 17 февраля. Выставка в честь легендарного советского разведчика-нелегала Рудольфа Абеля стартовала в штаб-квартире Службы внешней разведки (СВР) России в московском Ясенево.

Открыл мероприятие глава СВР Сергей Нарышкин. Торжественная церемония прошла 16 февраля. В рамках выставки представлены вещи Рудольфа Абеля, настоящее имя которого Вильям Фишер. Часть из них использовал в своей работе.

Нарышкин в ходе церемонии напомнил, какой вклад Абель внес в сохранение мира на планете. Выставка получила название «Искренне ваш, Рудольф Абель», что, по мнению главы СВР, является очень символичным.

«Мне кажется, что организаторы нашей выставки нашли очень точное название экспозиции: "Искренне ваш, Рудольф Абель". Именно таким, несломленным, он живет в нашей памяти», — заявил он.

Выставка открылась в преддверии 60-летия обмена полковника Абеля на американского летчика Фрэнсиса Пауэрса. Последний был сбит в 1960 году над Свердловском, где сейчас находится Екатеринбург.

Государственный Эрмитаж ранее внес изменения в график своей работы. Соответствующее решение связано с ухудшением эпидемиологической обстановки в Петербурге.

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подмосковье нарышкин выставка абель
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