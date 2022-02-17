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Кристина Асмус попала в клинику с кровавыми ранами

Шоу-бизнес
Кристина Асмус попала в клинику с кровавыми ранами
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Киселев

Москва, 17 февраля. Знаменитая актриса театра и кино Кристина Асмус со слезами и увечьем завершила съемку сцены в одной картине. Она раскрыла подробности на своей странице в Instagram.

Актриса во время съемок должна была провести депиляцию подмышки. Ей быстро рассказали, как пользоваться восковыми полосками, и загнали в кадр. Кинодива думала, что вместо воска будет крем, но оказалось киношники решили взять оригинал.

«В дубле было больно, но терпимо. И покраснело. Попросили сходу еще дубль. И вот его я уже не смогла доиграть… Оторвать полоски во второй раз было нестерпимо больно. И когда я убрала руку, я увидела просто кровавые следы», — написала 33-летняя знаменитость.

Кристина Асмус призналась, что после съемок все стало выглядеть значительно страшнее. Она отправилась в клинику, где врач, осмотрев ее травму, назначил лечение. По словам актрисы, она испытала адскую боль.

Кристина Асмус попала в клинику с кровавыми ранами
instagram.com / Prt Scr / @asmuskristina

Поклонники, увидев расплакавшуюся Асмус, оставили сотни теплых слов в адрес знаменитости. Девушку поддержали и пожелали ей скорейшего выздоровления.

«Малышка, это жутко больно! Сочувствую»;

«Не представляю даже, как это болит. Скорейшего выздоровления вам, Кристина»;

«Ох, такие синячки будут долго проходить», — написали поклонники в комментариях под фото.

Звезда фильма «Текст» часто делится с поклонниками откровениями. Недавно она сделала шокирующее заявление, сообщив, что пристрастилась к курению во время съемок.

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фото съемки травма асмус
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