Kyodo: представители России и Японии согласовывают телефонную беседу глав государств

Токио, 17 февраля. Официальные представители правительств Японии и России обсуждают предстоящие телефонные переговоры национальных лидеров Фумио Кисиды и Владимира Путина. Об этом пишет агентство Kyodo, ссылаясь на собственные источники.

Известно, что двусторонняя телефонная беседа японского премьера и российского президента может состояться вечером четверга. Других подробностей издание не сообщило.

Ранее министр обороны Страны восходящего солнца Нобуо Киси сообщил, что обеспокоен учениями Военно-морского флота России в акватории Японского и Охотского морей. Ведомство расценивает эти маневры как «демонстрацию силы». При этом на данный момент японская сторона даже рассматривает возможность введения различных вариантов санкций против России. Вероятно, эти темы станут одними из основных в беседе двух лидеров.