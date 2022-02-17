Житель Барнаула погиб при ночном пожаре в частном доме

Барнаул, 17 февраля. Пожар произошел ночью в столице Алтайского края. На месте случившегося спасатели регионального МЧС обнаружили погибшего мужчину.

Информация о возгорании поступила в 4:10 по местному времени. В сообщении указывалось о пожаре в частном доме по адресу улица Фомина. Пламя успело распространиться по горючим конструкциям и охватить кровлю здания.

«Сильное задымление и высокая температура осложняли работу спасателей. Было создано два боевых участка, проложена магистральная линия от водоисточника», — говорится в сообщении ведомства.

Порядка 40 человек и девять единиц техники около часа боролись с огнем. В результате пожара пострадали два дома, баня и гараж. Личность погибшего барнаульца и детали случившегося уточняются.

Еще один сильный пожар произошел в городе Оби Новосибирской области. Жертвой случившегося стала многодетная мать. Неравнодушные горожане организовали сбор вещей для погорельцев.